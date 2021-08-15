Байден отправил в Афганистан 5 тысяч военных для эвакуации американских дипломатов

Президент США Джо Байден принял решение направить пять тысяч военных в Афганистан для безопасной эвакуации сотрудников американского посольства.

Об этом говорится в официальном заявлении главы государства, опубликованном на сайте Белого дома. Как отмечает президент, развертывание военнослужащих должно обеспечить безопасное "сокращение американского персонала и другого союзного персонала", "безопасную эвакуацию афганцев", которые помогали войскам США во время их миссии, а также тех, кому особо угрожала атака талибов.

Байден также сообщил, что приказал вооруженным силам и разведке сохранять бдительность и способность противостоять "будущим террористическим угрозам из Афганистана".

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Кроме того, президент США поручил госсекретарю Энтони Блинкену поддержать президента и других лидеров Афганистана в стремлении избежать кровопролития в будущем и достичь политического урегулирования.

"Мы сообщили представителям Талибана в Дохе через нашего боевого командира, что любые действия с их стороны в Афганистане, которые ставят под угрозу персонал США или нашу миссию там, будут встречены быстрыми и сильными вооруженными силами США", – заявил Байден.

Он также выразил искреннее сочувствие "храбрым афганским мужчинам и женщинам", которым угрожает опасность.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее талибы захватили четвертый по величине город Афганистана Мазари-Шариф. Перед этим были взяты столица провинции Логар, город Пули-Алам и второй по величине город Кандагар. Существует угроза, что боевики приблизятся к Кабулу. Тысячи людей покинули дома, опасаясь возвращения к деспотическому правлению Талибана.

Напомним, Джо Байден распорядился вывести войска США из Афганистана до 31 августа. А посольство страны получило указание уничтожить секретные документы на случай захвата столицы страны Талибаном.