Талибы захватили четвертый по величине город в Афганистане на подходе к Кабулу

Исламское движение "Талибан" захватило четвертый по величине, хорошо защищенный город на севере Афганистана – Мазари-Шариф. Боевики могут приблизиться к столице Кабулу, где западные страны пытаются эвакуировать своих граждан из столицы.

Как сообщает агентство AP, падение этого города стало еще одним важным захватом для талибов, поскольку передает им контроль над всем северным Афганистаном, ограничивая поддерживаемое Западом правительство лишь центром и востоком. Кабул и Джелалабад на востоке Афганистана сейчас единственные крупные города, не находящиеся в руках боевиков.

Абас Эбрагимзада, депутат из провинции Балх, где расположен город, сказал, что национальная армия сдалась первой, что побудило проправительственные ополченцы и другие силы потерять боевой дух и сдаться перед лицом наступления Талибана, начатого в субботу, 14 августа.

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Десятки тысяч афганцев покинули свои дома, многие из них опасаются возвращения к деспотическому правлению "Талибана". Группа ранее управляла Афганистаном в соответствии с суровой версией исламского закона, согласно которому женщинам запрещалось работать или посещать школу, и они не могли покидать свои дома без сопровождения родственников-мужчин.

По информации Reuters, США и Великобритания в настоящее время направляют несколько тысяч солдат обратно в страну для эвакуации граждан, опасаясь, что Кабул может быть скоро захвачен.

Отметим, за последние дни "Талибан" добился больших успехов, включая захват Герата и Кандагара – второго и третьего по величине городов страны. Сейчас они контролируют около 24 из 34 провинций Афганистана.

Также боевики захватили всю провинцию Логар, к югу от Кабула, и задержали местных чиновников. Позже повстанцы без боя захватили Михтерлам, столицу провинции Лагман, к северо-востоку от Кабула.

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