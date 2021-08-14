В посольстве США в Афганистане уничтожают секретные документы из-за угрозы вторжения талибов

Сотрудники посольства США в столице Афганистана Кабуле получили указание уничтожить секретные документы на случай захвата города боевиками движения "Талибан".

Также рекомендовано уничтожить вещи, "которые могут быть использованы в пропагандистских целях", – предметы с флагом, гербом США или логотипами американских ведомств. Об этом сообщают Bloomberg и CNN, ссылаясь на сообщение посольства.

Как объяснил CNN представитель Государственного департамента США, уничтожение документов является стандартной процедурой, цель которой – минимизировать следы присутствия представителей Соединенных Штатов в Афганистане.

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Кроме того, в целях безопасности Исполнительный офис президента США рассматривает возможность перенести посольство в аэропорт Кабула.

Как отметил в разговоре с CNN представитель Пентагона Джон Кирби, в его ведомстве не считают, что городу грозит непосредственная опасность, но есть вероятность, что талибы попытаются изолировать Кабул в ближайшее время.

Как известно, ранее талибы заняли город Пули-Алам, столицу провинции Логар в 50 километрах от Кабула. До этого они захватили второй по величине город Афганистана Кандагар. Дания и Норвегия приняли решение закрыть свои посольства в Кабуле, а Германия, США и Британия сократили численность штата представительств.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Джо Байден распорядился вывести войска из Афганистана до 31 августа. Он дал обещание, что не будет отправлять на войну еще одно поколение американцев.