Байден назвал окончательную дату вывода американских войск из Афганистана

Глава Белого дома Джо Байден требует, чтобы США вывели свои войска из Афганистана до 31 августа 2021 года. Он пообещал, что не будет отправлять на войну "другое поколение американцев".

Как сообщает The Guardian, об этом Байден сказал на брифинге 8 июля. Ранее президент заявлял, что вывод войск завершится к 11 сентября, но на этой неделе Пентагон отчитался о завершении более 90% операции.

Президент отметил, что до сих пор ни один военнослужащий не был потерян в процессе вывода войск из Афганистана.

Высокопоставленные представители Минобороны рассказали Байдену, что наиболее эффективным методом защиты американских войск во время вывода является быстрое передвижение.

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"В этом контексте скорость – это безопасность", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, за последние четыре с половиной месяца военное присутствие США в Афганистане сократилось с 13 тыс. до 8,6 тыс. человек.

Уже пустой стоит военно-воздушная база ''Баграм'' под Кабулом. Ранее там базировалась авиация и до 5 тыс. военных различных миссий.