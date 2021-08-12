Талибы захватили второй по величине город Кандагар и приближаются к столице Афганистана. Карта

Боевики движения "Талибан" в четверг, 12 августа, захватили второй по величине город Афганистана Кандагар, заняв на пути стратегически важный населенный пункт Газни, а кроме того – штаб-квартиру полиции и тюрьму в Герате, третьем по величине городе.

Об этом сообщило агенство АР. В свою очередь в CNN отметили, что афганская столица Кабул практически "взята в осаду" и становится все более изолированной от остальной страны.

Газни, столица афганской провинции на дороге в Кабул (примерно в 150 километрах к югу от города), пала в четверг утром (по местному времени). Это произошло после "долгих и ожесточенных боев", как сказал Насир Ахмад Факири, глава местного провинциального совета.

Видео дня

При этом афганские силы безопасности арестовали Давуда Лагмани, губернатора провинции Газни, через несколько часов после того, как талибы захватили населенный пункт. По данным правоохранителей, губернатор сдался боевикам. Задержали также его заместителя и главу администрации в Майдане Вардаке, провинции между Кабулом и Газни.

После захвата Газни талибы теперь контролируют ключевые точки как к северу, так и к югу от Кабула.

Член провинциального совета Газни сообщил ВВС, что под контролем талибов большая часть города, и только полицейская база на окраинах все еще управляется афганскими силами безопасности.

Что касается Кандагара, то его захват подтвердил в Twitter официальный представитель "Талибана" Забихулла Муджахид, опубликовав видео из города (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Предварительно, боевики контролируют городскую тюрьму. Между тем посольство США в Афганистане заявило, что у них есть информация о казнях талибами сдававшихся афганских солдат, что является военным преступлением.

Последний раз талибы занимали Кандагар в 1994 году, когда мулла сдал город без боя.

По информации АР, над штаб-квартирой полиции в Герате в четверг развесили флаг "Талибана".

В результате десятки единиц военной техники, оружия и боеприпасов попали в руки боевиков. Известно, что город был в осаде в течение нескольких недель.

Высокопоставленный американский чиновник, знакомый с данными разведки США, на правах анонимности сказал CNN, что Кабул может быть полностью изолирован талибами в ближайшие 30-60 дней. Вероятность того, что афганская столица может попасть под контроль группы боевиков, высокая.

По словам другого представителя администрации США, потенциальное падение столицы возможно в течение 90 дней.

کندهار د بشپړې فتحې په حال کې.

مجاهدين د شهيدانو چوک ته را ورسيدل. الحمدلله والمنة pic.twitter.com/EFCG4eDGFm — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) August 12, 2021

Как писал OBOZREVATEL: