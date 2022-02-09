У Байдена отказались от срочных санкций против 'Северного потока-2' и объяснили, почему

В администрации президента США Джо Байдена пока не видят необходимости в немедленных санкциях против "Северного потока-2". Такая мера более эффективна в качестве угрозы.

Об этом 8 февраля заявила спикер Белого дома Джен Псаки. Ее брифинг транслировался на YouTube-канале администрации главы государства.

"Мы считаем это рычагом влияния. Поэтому мы идем этим путем и не думаем, что подход (с немедленными санкциями) сработает", – пояснила Псаки.

При этом она подчеркнула, что в данном вопросе у Белого дома есть разногласия с некоторыми политиками в Конгрессе, которые выступают за скорейшее введение ограничительных мер.

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Ранее советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан высказал мнение, что российский газопровод не запустят в ближайшие месяцы.

Он отметил, что это стало возможным, в частности, благодаря американской дипломатии.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев считает, что процесс сертификации оператора "Северного потока-2" вряд ли завершат к середине 2022 года.