Британия не исключает укрепления сил НАТО в Европе: могут разместить истребители и военные корабли

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что не исключает возможности отправки самолетов-истребителей "Тайфун", а также военных кораблей для защиты Юго-Восточной Европы. По его словам, на такой шаг заставляют идти продолжающиеся агрессивные действия России по отношению к Украине.

Об этом информирует The Times. Издание отмечает, что Лондон укрепляет северо-восток так же, как Соединенные Штаты Америки, Франция, Италия и другие союзники сейчас разворачивают силы на юго-восточном фланге НАТО.

Так, Британия готовится усилить многонациональный батальон Североатлантического альянса под британским командованием, который базируется в Эстонии. Там премьер не исключает размещения истребителей Typhoon Королевских Военно-воздушных сил и кораблей Королевских Военно-морских сил.

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Джонсон подчеркнул: Британия не пошатнется в своей поддержке Европы. А если РФ прибегнет к еще одному вторжению, Запад быстро совершит многое из того, что Москва в настоящее время стремится предотвратить.

"На самом деле это уже происходит", – заверил Джонсон.

Наибольшим приоритетом военных усилий своей страны он назвал стремление соединить сдерживание с диалогом для деэскалации кризиса и "предотвращение очередного российского вторжения в Украину".

Если российское руководство обеспечит деэскалацию ситуации, добавил политик, "сохранится возможность дипломатического урегулирования украинского вопроса".

"Мы наблюдаем самое большое военное наращивание в Европе со времен холодной войны, что подтверждает срочность наших усилий. Деэскалация со стороны России является условием успешного диалога", – подытожил Джонсон.

Напомним: 5 февраля премьер Британии в телефонном режиме пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Политики обсуждали ситуацию в Украине и призывали к объединению НАТО на фоне угрозы нападения РФ.

Украинский вопрос был главным и на встрече Макрона с главой России Владимиром Путиным 7 февраля. Во время нее последний запугивал Европу ядерной войной, а французский лидер дал ему отпор и поддержал президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщал OBOZREVATEL, Польша собирается разместить военных США возле границы с Украиной. Американские военные уже прибыли в страну на фоне предполагаемого усиления агрессии России.