Аваков – о действиях Зеленского против Медведчука и Путина: это его убеждения

Глава Министерства внутренних дел Украины (МВД) Арсен Аваков прокомментировал заявления СМИ о том, что президент Украины Владимир Зеленский – это "пуля со смещенным центром тяжести".

По мнению министра, нельзя сравнивать действия президента, направленные против Виктора Медведчука или активистов. Об этом он заявил в интервью Натальи Мосейчук на ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Нельзя уравнивать силу ударов по Медведчуку и прорусской "пятой колонне", и по активистам например. Это вопрос сформулированных Зеленским для себя принципов, которых он сейчас придерживается, и этот поезд идет", – сказал Аваков.

По словам главы МВД, перед прошлогодней встречей в "нормандском формате" он предупреждал Зеленского о том, что Украина вряд ли сможет договориться с президентом России Владимиром Путиным. Сейчас же, считает Аваков, гарант убежден в этом.

"Я говорил президенту: Вы, конечно же, не имеете права не попробовать, но, к сожалению, мой опыт говорит о том, что вряд ли что-то получится с Путиным. Потому что для Путина независимая Украина – это нонсенс. Он человек с критическим складом ума и он убедился, что это не получается. И если раньше для него это была одна из версий поведения, то теперь, я считаю, манера поведения, которую он сейчас демонстрирует – это его убеждения, я надеюсь на это", – отметил Аваков.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховный суд рассмотрит иск об отмене санкций против каналов Медведчука.