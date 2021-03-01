Аваков – об освобождении Маркива: он для нас – 'капитан Америка'

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал "капитаном Америка" (супергерой комиксов Marvel) военнослужащего Национальной гвардии Виталия Маркива, освобожденного из заключения в Италии в ноябре 2020 года.

Об этом глава МВД заявил в интервью журналистке Наталье Мосейчук, которое транслировалось на Facebook-странице ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Виталику сейчас сложно. Я ему сказал, что ты теперь у нас "капитан Америка". Очень важно, чтобы его история имела хорошее продолжение. Он сейчас главный сержант Национальной гвардии", – отметил Аваков.

Он также напомнил, что нацгвардеец отказался от сделки и был готов провести в заключении 24 года.

"Ему практически в лоб предлагали сделку: дай показания, и у тебя все будет нормально. У него был выбор: или я договорюсь и что-то скажу в адрес Украины или 24 года. Но он сказал нет (отказался от сделки)", – пояснил Аваков.

(С 24-й минуты министр отвечает на вопрос о деле Маркива)

Виталия Маркива 12 июля 2019 года осудили в Италии к 24 годам тюрьмы, но по решению апелляционного суда 3 ноября 2020-го его оправдали и освободили. 4 числа воин вернулся в Украину – его торжественно встретили в аэропорту "Киев".

Напомним, что бойца обвиняли в причастности к смерти итальянского фотографа Андреа Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 года в Славянске в результате минометного обстрела.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 февраля военнослужащему вручили орден "За мужество" III степени.