Глава МВД: вынесение дела Стерненко в дни Майдана – это провокация

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал вынесение приговора Сергею Стерненко в годовщину событий Революции Достоинства провокацией.

Об этом он заявил в интервью Натальи Мосейчук на телеканале "1+1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Да, я считаю, что вынесение этого дела в таком аспекте, с такой степенью интенсивности, особенно в дни Майдана – это своего рода провокация. И это все хорошо должны понимать промайдановские силы, проукраинские, в частности. Убежден, что они это понимают, но есть еще и фактор эгоизма – понимают ли они, что расшатывание украинской государственности является опасным. Да, понимают. Но им хочется вернуться к политической деятельности", – сказал министр.

Аваков отметил, что и он, и президент Украины Владимир Зеленский узнали о приговоре в день его оглашения. При этом глава МВД не ожидал, что возникнет такое серьезное напряжение на акции под Офисом президента.

Министр также предположил, что в Украине подменены понятия настоящих и созданных героев, аргументируя это тем, что Стерненко не было на Майдане в самые сложные моменты.

"Не надо называть революционерами тех, кто придумал себе образ бунтаря. Если говорим о том же Стерненко...в чем же его героизм? Может он на фронте был? Может он в самые тяжелые моменты на Майдане в 2014 году был? Нет. Он появился на самом финише Майдана. Он отличился при различных протестах с острой критикой", – отметил Аваков.

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