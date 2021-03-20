Арестович – о ругательстве в сети: я послал его не за язык

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович не будет извиняться за ругань в соцсети, из-за которой недавно разгорелся конфликт. Он отметил, что грубо ответил пользователю не из просьбы писать на украинском, а потому что он вел себя как бот.

Об этом Арестович заявил в интервью программе "Перехресний допит" на 24 канале в пятницу, 19 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я послал его не за язык, который я очень люблю и, как видите, пользуюсь с удовольствием. Я послал его за дело", – отметил представитель ТКГ.

По словам Арестовича, пользователь с ником "Виктор Иванов", на чей комментарий он отреагировал нецензурной лексикой, раньше так же комментировал его посты и распространял агрессивную информацию.

Член ТКГ добавил, что он действительно рассказывал о ходе заседания, но на своей личной странице. Поэтому считает, что "извиняться не видит за что".

"Это частная страница, частное лицо, частный дневник. Я же не в рамках заседания послал его", – сказал Арестович.

Напомним, представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по Донбасса Алексей Арестович оскорбил пользователя в соцсети, который попросил его общаться на украинском языке.

После этого Арестович заявил, что скандал с бранью, в который он попал, очень похоже комментируют как его критики-украинцы, так и пропагандисты РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL :

После скандала с бранью Арестовича захотели вывести из украинской делегации в ТКГ. Такой депутатский запрос к президенту Украины Владимира Зеленского 16 марта инициировал нардеп Роман Лозинский.

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук считает "недопустимым свинством" поведение представителя Украины в Трехсторонний контактной группе.