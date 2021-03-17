В 'Слуге народа' назвали поведение Арестовича в сети 'свинством'

В партии "Слуга народа" считают "свинством" поведение представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Алексея Арестовича, который в соцсети матом ответил на просьбу общаться на украинском языке.

Резкое высказывание представителя ТКГ прокомментировала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук и нардеп Даниил Гетманцев, возглавляющий парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Кравчук в эфире "Громадського" заявила, что на своей должности Арестовичу следует заниматься другими вопросами, а не попадать в скандалы из-за нежелания общаться на украинском языке.

"Я считаю, то, что сделал Арестович – это недопустимо, свинство... Такое поведение точно только дискредитирует его как человека, который должен был бы доносить информацию о ходе переговоров", – отметила она.

Гетманцев в эфире телеканала "Украина 24" отметил, что осуждает поведение Арестовича, но в целом он не видит смысла комментировать такие действия человека, который не является чиновником.

"Зачем на это комментировать? Кто-то где-то там… даже не чиновник. Человек матом высказался в адрес другого человека – это же не уровень нашего с вами эфира. Безусловно, осуждаю", – сказал он.

В то же время журналист Дмитрий Гордон во время обсуждения ситуации вокруг "срыва операции по вагнеровцам", назвал Арестовича "аферистом, который неизвестно как попал в ТКГ".

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель Украины в ТКГпо Донбассу Алексей Арестович обматерил пользователя в соцсети, который попросил его общаться на украинском языке. Позднее нардеп Роман Лозинский направил депутатский запрос к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой исключить Арестовича из состава дегелации. Тот заявил, что "ответил боту на понятном ему языке".