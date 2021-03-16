Арестович в соцсети ответил матом на просьбу общаться на украинском языке

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович оскорбил пользователя в соцсети, который попросил его общаться на украинском языке.

В своей публикации в Facebook Арестович рассказывал о работе в ТКГ и в каких сложных условиях проходят заседания. На что пользователь Виктор Иванов попросил его писать на украинском языке, но представитель ТКГ его "послал".

"Пане, це ж саме – українською. Ви ж стверджуєте, що знаходитесь у складі української делегації", – попросили Арестовича, на что он ответил: "Пошел на х*й. Так понятнее?".

Общественный активист Андрей Смолий в комментариях также отметил, что Арестович не использует украинский язык, на что последний грубо ответил, но уже на украинском.

"О, тут аккаунт підписаний українською. Тому відповідаю толерантно: пішов на х*й", – снова оскорбительно выразился Арестович.

Напомним – ранее Арестович отличился скандальным заявлением в адрес женщин-политиков фракции "Европейская солидарность".

Так, во время эфира "Свободы слова" Арестович оскорбил не только женщин, но и воинов Вооруженных сил Украины. В частности, он заявил, что военные на фронте якобы постоянно "плачутся и жалуются" на условия.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат Александр Дубинский, которого исключили из партии "Слуга народа", повздорил в социальной сети с заместителем главы Офиса президента Украины Юрием Костюком.