Гордон назвал Арестовича аферистом, которого нужно выгнать из ТКГ

Журналист Дмитрий Гордон назвал представителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексея Арестовича аферистом, комментируя скандал с общением последнего в соцсети.

Такое мнение Гордон высказал в эфире "Украина 24". По его словам, Арестович имеет пророссийские взгляды.

"Арестович является аферистом, по моему глубокому убеждению… Этот человек, на мой взгляд, не имеет убеждений или имеет пророссийские убеждения, потому что невозможно с такой последовательностью менять взгляды и быть таким глупым в своих "убеждениях", – сказал журналист.

По мнению Гордона, Арестовича нужно выгнать из ТКГ, потому что он "случайный пассажир", от которого нужно избавиться.

"Мое мнение, чистый аферист, которого надо гнать поганой метлой из всех трехсторонних контактных групп, потому что когда такие "профессионалы" "защищают" интересы Украины, то интересы Украины страдают", – говорил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, Алексей Арестович оскорбил пользователя в соцсети, который попросил его общаться на украинском языке.

Добавим, что в партии "Слуга народа" считают "свинством" поведение Арестовича, который в соцсети матом ответил на просьбу общаться на украинском.