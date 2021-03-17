Арестович сравнил критикующих его украинцев с пропагандистами Кремля

Советник главы делегации Украины в ТКГ Алексей Арестович заявил, что скандал с матами, в который он попал, очень похоже комментируют как критикующие его украинцы, так и пропагандисты РФ.

Арестович прокомментировал этот момент на своей Facebook-странице в среду, 17 марта. Он написал, что "во всей этой истории" с его скандалом в соцсети есть "любопытный момент".

"Кремлевские пропагандисты и часть самых патриотичных украинских патриотов давно и плотно слились в любовном экстазе по поводу какого-там Арестовича", – написал он.

По словам представителя страны в Трехсторонней контактной группе, подача у двух критикующих сторон ничем не отличается, кроме языка.

Арестович предположил, что "это происходит потому, что они не сильно друг от друга отличаются, ни по сути, ни по форме".

"Борцы с НКВД сами стали НКВД и в этом смысле истинно проиграли НКВД. Это я говорю, как русский по культуре и украинец по гражданству", – добавил он.

Напомним:

Арестович послал пользователя в соцсети, который попросил его общаться на украинском языке.

После скандала с матами Арестовича захотели исключить из украинской делегации в ТКГ. Такой депутатский запрос к президенту Украины Владимиру Зеленскому 16 марта инициировал нардеп Роман Лозинский.

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук считает "недопустимым свинством" поведение представителя Украины в Трехсторонней контактной группе.

В свою очередь глава парламентской фракции СН Давид Арахамия назвал мат "народным языком" и заступился за Арестовича.

Как писал OBOZREVATEL, журналист Дмитрий Гордон назвал представителя украинской делегации в ТКГ Арестовича аферистом, комментируя скандал с общением последнего в соцсети.