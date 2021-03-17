Арахамия заступился за Арестовича, который матерился в соцсети. Видео

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заступился за за представителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексея Арестовича, который матерился в соцсети, оскорбляя пользователей.

Об этом он рассказал в среду, 17 марта, во время общения с журналистами под стенами Верховной Рады. Нардеп отметил, что сам любит нецензурную речь и часто ею злоупотребляет. Арахамия сказал, что мат – это "народный язык" и за это штрафовать нельзя.

Политик добавил, что не знаком с инцидентом по Арестовичу в соцсети, но считает это нормальным.

"Это сетевой этикет. Я в своем Facebook тоже могу материться… Это так называемые фейсбук-войны", – говорил Арахамия.

Депутат сказал, что страница Арестовича в соцсети его личная, и он может писать там все, что захочет.

"На своей странице, если какой-то человек пришел и учит вас жизни или оскорбляет – вы можете ответить как угодно, потому что это ваш Facebook, а не официальная страница. Не надо делать из этого информационные сенсации", – сказал он.

При этом он считает, что Арестович при общении в соцсетях не представляет государство, как официальное лицо.

"Какое лицо? Когда какой-то человек что-то хамит? Мне самому очень сложно сдерживаться в своем Facebook", – резюмировал Арахамия.

Как сообщал OBOZREVATEL, Алексей Арестович оскорбил пользователя в соцсети, который попросил его общаться на украинском языке.

Добавим, что в партии "Слуга народа" считают "свинством" поведение Арестовича, который в соцсети матом ответил на просьбу общаться на украинском.

Журналист Дмитрий Гордон назвал представителя украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича аферистом, комментируя скандал с общением последнего в соцсети.