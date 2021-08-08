Арахамия выступил в Скадовске как ди-джей и сыграл несколько сетов. Видео

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выступил в качестве ди-джея David Braun в Скадовске Херсонской области, расположенном на берегу Черного моря. Во время съезда молодежного крыла партии "Зе! Молодежка" он сыграл несколько сетов за пультом.

Официальная часть мероприятия состоялась в субботу днем, 7 августа, на нем присутствовали более 250 активистов, написал в Facebook нардеп Сергей Гривко. Народные избранники делились с молодежью знаниями и опытом.

Вечером же началась неформальная часть съезда. Ролики с выступлениями Арахамии опубликовали в Telegram-каналах "PavlovskyNews" и "Perepichka News" (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

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Ди-джею удалось завладеть вниманием публики, которая вышла на танцпол, чтобы потанцевать под музыку. Спустя некоторое время к Арахамии на сцене присоединились несколько девушек.

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