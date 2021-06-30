Арахамию и Тищенко поймали в Раде за странным разговором. Фото

Главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию и депутата этой же фракции Николая Тищенко поймали в зале Верховной Рады за странным разговором. Тищенко активно жестикулировал, пытаясь что-то объяснить Арахамии.

Нардепов подловил фотокорреспондент издания "Телеграф" Ян Доброносов, который опубликовал снимки в Facebook. На одном кадре Тищенко держит палец у виска, тогда как у Арахамии удивленный или возмущенный вид (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На втором кадре Тищенко держит руку, будто бы показывая взлетающий самолет, а Арахамия уже улыбается.

Возможно они обсуждали заявление Арахамии о Тищенко, сделанное журналистам перед заседанием парламента. Тогда глава фракции СН сказал, что НАБУ должно исследовать информацию о возможных коррупционных действиях нардепа.

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Речь идет о расследовании Bihus.info, в котором раскрыты схемы заработка семьи Тищенко на строительстве Подольско-Воскресенского моста в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, семья Тищенко обладает коттеджным городком, который стоит сотни миллионов столичному бюджету. Он начал расти, когда окружение нардепа занялось "жирным" столичным долгостроем – Подольско-Воскресенским мостом на Троещину.