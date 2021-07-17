Арахамия заявил, что китайский и постсоветский коммунизм отличаются. Видео

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, коммунизм китайский и тот, который был в постсоветское время, – абсолютно разные вещи. Он считает, что у Китая есть чему поучиться с точки зрения партийного строительства, и дело совсем не в идеологии.

Также депутат сообщил, что партнером номер один для Украины на сегодняшний день является Китай, а сближение с ним дает позитивный эффект для экономики. По его словам, очень важно выровнять все отношения с Китайской Народной Республикой. Об этом он рассказал в программе "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Арахамия считает, что в Украине мало кто знает, что за последние три года Китай – торгово-экономический партнер Украины номер один, как по импорту, так и по экспорту. Он отметил, что объем, который они генерируют, 15,4 млрд долларов – "это больше, чем весь импорт-экспорт с ЕС и любой другой страной".

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Арахамия подчеркнул, что увеличение объемов на 10% дает очень хороший эффект для внутренней экономики. В пример он привел Польшу, которая за последние три года получила несколько миллиардов долларов от КНР как инвестиции в инфраструктурные проекты.

"Никто же не говорит, что это "зрада" партнерства с США. Если говорят о деньгах – это нормально, все деньги принимают, строят", – добавил нардеп.

Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и глава политпартии Александр Корниенко выступили на китайском телевидении. В эфире они заявили, что поддерживают инициативы, которые предлагает в стране Коммунистическая партия.

Как сообщал OBOZREVATEL, Давид Арахамия заявил, что Коммунистическая партия Китая достойна подражания. Он уверен, что принципы китайской партии направлены на служение народу, а значит близки по духу монобольшинству в украинском парламенте.