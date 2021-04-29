Арахамия пообещал Шевченко 'подарок' от фракции за визит к Лукашенко

В президентской партии "Слуга народа" могут преподнести первомайский "подарок" в виде исключения из фракции коллеге Евгению Шевченко. В частности, за его встречу с непризнанным главой Беларуси Александром Лукашенко в Минске.

Такое решение поддерживают уже более 150 народных депутатов. Об этом 29 апреля заявил лидер фракции СН Давид Арахамия, передает "Интерфакс-Украина".

"По состоянию на вчера было 154 подписи из 172 необходимых (всего в СН 244 нардепа. – Ред.). Думаю, что на 1 мая сделаем ему "подарок", – сказал он.

По его словам, мнения депутатов об исключении Шевченко выясняют во внутреннем чате фракции.

Арахамия также добавил, что через полторы недели, 10 мая, состоится заседание высшего политического совета партии, на котором заслушают народного депутата Николая Тищенко. От "слуги", напомним, требуют объяснений относительно празднования дня рождения его жены в одной из гостиниц Киева в период усиленного карантина.

Ранее Арахамия и глава "Слуги народа" Александр Корниенко предложили еще несколько вариантов наказаний для коллеги за вечеринку.

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