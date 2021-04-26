В "Слуге народу" придумали еще пару наказаний для Тищенко за вечеринку

Нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко могут отстранить от участия в принятии решений в Национальном совете общин из-за скандала с шикарной вечеринкой, которую он устроил с нарушением противоэпидемических мероприятий.

Об этом заявил глава партии Александр Корниенко на брифинге по итогам заседания согласительного совета, передает УНН. Со своей стороны глава фракции СН Давид Арахамия считает, что его заместитель Тищенко должен уплатить штраф за отель, в котором заказал празднование дня рождения жены в локдаун.

"Тищенко еще является членом партии и ее руководящего органа – Национального совета общин. Как глава партии я обратился к политсовету, который в мае должен провести первое крупное заседание по рассмотрению этой ситуации", – сказал Корниенко.

По его словам, результатом такого собрания должно стать вынесение определенных политических мер, которые партия может применить в отношении члена руководящего органа. Корниенко подчеркнул, что не состоит в политсовете СН, но, если его спросят, то сможет предложить некоторые решения.

"У нас есть и определенные выговоры разного уровня, такой формат временного отстранения от участия в принятии решений. То есть на два-три месяца блокируется право голоса в этом органе", – пояснил глава "Слуги народа".

Арахамия, который ранее говорил, что Тищенко мог бы закупить дроны для украинской армии, чтобы искупить свою вину перед обществом, теперь придумал новый способ для наказания заместителя главы фракции СН.

"У нас еще будет заслушивания Тищенко Высшим советом партии – с точки зрения СН. С точки зрения фракции позиция наша такова, что он должен, не разбираясь, есть ли юридические какие-то основания для того, чтобы его штрафовать по максимальной ставке, – добровольно уплатить это в бюджет", – сказал Арахамия, подчеркнув, что Тищенко должен уплатить штраф и за отель, где прошла скандальная вечеринка.

Как передает УНИАН, на вопрос, почему не идет речь об исключении нардепа из фракции, он отметил: "Были такие вопросы. По состоянию на сейчас мы не видим достаточного количества голосов".

"Я считаю, что он подставил в том числе и владельцев заведения, поэтому должен заплатить и за него. Вместо них. Я не знаю, юридически, как это правильно. Но он должен выплатить эти средства. И сделать, как минимум, в тех же пределах сумм помощь в виде закупки необходимых дронов для армии. А если у него будет немного больше совести, то он это купит на гораздо большие деньги, потому что ему право позволяет", – поделился мнением глава фракции "Слуги народа".

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал неправильным поступок Тищенко, устроившего закрытую вечеринку в разгар карантина. Но, по его словам, оценку этому, а также визиту "слуги" Евгения Шевченко к непризнанному главе Беларуси Александру Лукашенко, должна дать фракция.