Арахамия назвал дату третьего раунда переговоров РФ и Украины о прекращении войны

Третий раунд переговоров между Украиной и Россией состоится в понедельник, 7 марта. Других подробностей, в частности, и вопросов, стоящих в повестке дня, не сообщается.

Такую дату в своем Facebook назвал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Напомним, что в четверг, 3 марта, состоялся второй раунд переговоров Украины с Россией по прекращению войны. Украинская делегация не получила результаты, на которые рассчитывала, и продолжит диалог в третьем раунде.

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Украина потребовала немедленного прекращения огня, перемирия, а также обеспечения гуманитарных коридоров для мирных жителей.

После переговоров Подоляк сообщил, что Россия и Украина договорились только по ряду гуманитарных вопросов, в частности, о возможности временного прекращения огня для организации гуманитарных коридоров. Однако российская сторона не придерживалась даже этой договоренности.

РФ коварно сорвала договоренности о прекращении огня и создании гуманитарных коридоров для эвакуации детей, женщин и пожилых людей из Мариуполя и Волновахи.

"В 11:45 Российская Федерация начала обстрел Волновахи с тяжелого вооружения. Как вы знаете, с 9 часов утра 5 марта у нас была договоренность, что мы создадим 2 гуманитарных коридора – Волноваха и Мариуполь. Я констатирую тот факт, что Россия нарушила договоренности даже при посредничестве Красного Креста, не придерживалась взятых на себя обязательств и обстреливает город Волноваха. Также в направлении Мариуполь-Запорожья ведутся бои в районе населенного пункта Пологи-Орехово, которые делают невозможным движение колонны из Мариуполя в Запорожье", – констатировала вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент страны-агрессора России Владимир Путин заявил, что ключевое требование РФ к Украине – это демилитаризация. Также он заявил, что якобы решение о начале войны в Украине было для него тяжелым.

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