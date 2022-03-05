Путин озвучил главные требования к Украине и сравнил санкции Запада с объявлением войны

Президент страны-агрессора России Владимир Путин заявил, что ключевое требование РФ к Украине – это демилитаризация. Также он заявил, что якобы решение о начале войны в Украине было для него тяжелым.

Об этом глава Кремля заявил во время встречи с женщинами летного состава авиакомпаний РФ.

"Я сказал об этом при начале операции и говорил до того, как было принято это решение, тяжелое решение, без всяких сомнений", – сказал Путин, объясняя вторжение в Украину Революцией Достоинства, которую в Москве считают "переворотом".

Он также заявил, что Россия требует от Украины нейтрального статуса для того, чтобы страна никогда не вступила в НАТО, а ключевое требование к Киеву – демилитаризация.

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Также он в очередной раз назвал украинскую власть неонацистами. Путин заявил, что Москва получила звонок из Киева с просьбой предоставить гуманитарный коридор: "наши тут же отреагировали, приостановили боевые действия, никого не выпускают, прикрываются людьми, как живым щитом, кто они после этого? Конечно, неонацисты".

Комментируя введение странами Запада все новых санкций против РФ, Путин заявил, что они "сродни объявлению войны, но до этого пока не дошло".

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 марта именно РФ сорвала эвакуацию детей, женщин и пожилых людей из Мариуполя и Волновахи. Как заявила вице-премьер-министр, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, оккупанты не сдержали обещание о прекращении огня.