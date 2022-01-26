Американский телеканал CNN 'отдал' Харьков России и попал в скандал. Видео

Американский телеканал CNN в эфире назвал Харьков российским городом. Курьез произошел во время сюжета о якобы учениях военных Российской Федерации.

Во время демонстрации военной техники РФ в правом верхнем углу телеканала было написано "Kharkiv, Russia" (Харьков, Россия). Об этом сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на фрагмент трансляции телеканала CNN (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Телеведущая Кристиан Аманпур вначале рассказывает о вероятности вторжения войск России на территорию Украины. Затем в эфире показали российские войска, которые якобы проводят учения вблизи украинской границы. При этом во время всего сюжета, а это не менее 20 секунд, ошибку с Харьковом так и не исправили.

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После сюжета в эфире телеканала появился генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который начал давать интервью.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский в интервью The Washington Post допустил, что Россия может вторгнуться в Харьков под предлогом защиты русскоязычного населения, и это приведет к крупномасштабной войне.

Примечательно, что интервью было опубликовано на следующий день после обращения главы государства, в котором тот призывал украинцев не паниковать на фоне российской угрозы.

Позднее пресс-секретарь Зеленского пояснил, что слова президента были гипотетическим примером развития ситуации.

Также харьковский мэр Игорь Терехов призвал жителей не паниковать на фоне информации о возможной оккупации города Россией. Он заверил, что в Харькове будет спокойно.