Экс-секретарь СНБО подал иск об остановке конкурса на главу Бюро экономической безопасности

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк через суд хочет остановить конкурс на должность главы Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины. Напомним, что ранее Данилюка не допустили к отбору, пояснив это отсутствием подтвержденного профильного высшего образования.

О намерениях судиться в четверг, 5 августа, на странице в Facebook сообщила юридическая компания Miller, которая взялась представлять интересы экс-секретаря СНБО. Адвокаты утверждают, что во время конкурса якобы произошло нарушение процедур.

Компания от имени Данилюка уже подала заявление в Окружной административный суд города Киева. В иске указаны такие требования: признать действия Комиссии по проведению конкурса противоправными, а дальнейшие этапы отбора – прекратить. Суд должен отреагировать на иск до 7 августа.

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Кроме того, юристы прокомментировали исключение Данилюка от конкурса. Комиссия, отказав кандидату, указала: диплом экс-секретаря СНБО был выдан за рубежом – Индианским университетом (США). Документ не прошел процедуру признания Украине (нострификации).

Адвокаты кандидата настаивают на том, что в перечне документов, необходимых для участия в конкурсе, якобы не было такого условия. Однако они же признают, что соответствующая норма была прописана касательно победителя, назначающегося на должность.

"Требование о наличии специального образования есть только к лицу, которое уже назначается на должность директора бюро, а не к кандидату", – заявили в компании Miller.

Напомним, что главой Комиссии, которая отстранила экс-министра финансов Данилюка от конкурса, является советник главы Офиса президента Украины Тимофей Милованов. С последним Данилюк подрался в свой день рождения.

Как ранее писал OBOZREVATEL: