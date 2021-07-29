Данилюк ответил Милованову, который отстранил его от конкурса: придумали "дебильный аргумент"

Бывший министр финансов Александр Данилюк назвал слова главы комиссии Тимофея Милованова о том, что у Данилюка нет подтвержденного профильного высшего образования "дебильным аргументом". Его, уверен политик, придумали ради отстранения от конкурса на главу Бюро экономической безопасности.

Как рассказал Данилюк в комментарии OBOZREVATEL, он получил МВА в Университете Индианы, однако украинское министерство образование не признало диплом, этим аргументом и воспользовался Милованов. "Они фактически не признали мой диплом, который я получил в университете Индианы, в топовой бизнес-школе. После нее я управлял инвестиционными фондами в Париже, Лондоне, Нью-Йорке. А они взяли и не признали этот диплом", – возмутился Данилюк.

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Отметим, Милованов, еще будучи министром экономики, на одном из своих выступлений перед журналистами сам назвал себя "дебилом". Вероятно, это была неудачная шутка, которую сразу же подхватили в СМИ. По словам Данилюка, теперь же для его отстранения "придумали абсолютно дебильный аргумент".

Отметим, во время заседания комиссии Милованов заявил, что допуск Данилюка будет нарушением прямой нормы закона и приведет к обжалованию результатов конкурса. "Я сам был очень удивлен… Возможна разная интерпретация, но один диплом вообще не является высшим образованием, а второй не отвечает требованиям МОНа, то есть МОН сказал, что это не высшее образование", – заявил глава комиссии.

В ответ министр финансов Сергей Марченко сказал, что у Данилюка есть диплом Университета Индианы по бизнес-администрированию. "Если это не воспринимается как экономическое образование… Ну, может быть вопрос", – отметил он. Милованов ответил, что диплом Данилюка из Университета Индианы "не является нострифицированным, не является подтвержденным".

В комментарии OBOZREVATEL Данилюк напомнил, что именно он был инициатором создания БЭБ и лучше конкурсной комиссии понимает принципы ее работы. Мол, если бы он попал на следующий этап конкурса, то "завалить" его на основании собеседования или тестирования не смогли бы.

"Я понимал, что Офис президента будет делать все возможное, чтобы я не прошел. Представьте себе ситуацию: я автор концепции создания БЭБ. Все знают, что БЭБ – Данилюк...Я очень хорошо в материале, у меня есть репутация, авторство этой идеи. И вот есть комиссия – политически зависимые от Офиса президента люди. Было понятно, что эта комиссия будет использоваться, чтобы меня сбить. Если бы они пошли в обсуждении содержания, они бы не могли меня сбить", – говорит Данилюк.

Экс-министр добавил, что не собирается сдаваться и рассматривает возможность оспорить решение комиссии в суде. Кроме того, по словам Данилюка, на ситуацию должен отреагировать бизнес, работу которого и будет контролировать БЭБ. "Зачем нужно было назначать Милованова? Чтобы он уничтожал репутацию и озвучивал пожелания Офиса президента? Тогда он это выполнил", – добавил политик.

Сам конкурс на главу ведомства, которое объединит в себе полномочия для борьбы с налоговыми нарушениями и контрабандой, пройдет в несколько этапов. Ознакомиться со списком претендентов можно здесь.

Первый – подача документов от кандидатов. Всего на кресло главы претендовали 59 человек, 11 из них, в том числе Данилюка, не допустили ко второму этапе.

Второй – тесты на знание законодательства, после практические задания.

Третий – конкурсная комиссия проведет отбор среди кандидатов с помощью собеседований. Выбирать главу будут трое представителей от СНБО, столько же от Кабмина, еще трое – от Верховной Рады.

Возглавил конкурсную комиссию бывший министр экономики Тимофей Милованов. Ранее в СМИ также звучала информация о том, что новый орган может возглавить глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев, однако он свою кандидатуру не подал.

Отметим, БЭБ будет единым органом, который займется расследованием экономических преступлений. Для этого его наделят соответствующими полномочиями, которые сейчас находятся в руках СБУ, Фискальной службы. Всего в новом органе будет работать около 4000 человек.

Как писал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский 22 марта подписал закон №1150-ІХ "О Бюро экономической безопасности Украины", который Верховная Рада приняла в январе этого года.

После принятия закона о Бюро экономической безопасности СБУ потеряет несвойственные спецслужбам функции по расследованию преступлений о коррупции и организованной преступной деятельности в сфере управления и экономики.