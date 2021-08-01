Милованов написал заявление на Данилюка в полицию, тот ответил. Эксклюзивные подробности

Советник председателя Офиса президента Тимофей Милованов написал заявление в полицию на экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Данилюка по факту драки, которая произошла между ними. Милованов нанял адвокатов, а Данилюк готов общаться с правоохранителями в рамках закона.

О подробностях OBOZREVATEL узнавал из первых уст. Милованов и Данилюк после инцидента не встречались и не разговаривали.

"Да, я писал заявление. Нанял адвокатов, они решают дальнейшие юридические действия. Данилюка не допустили к конкурсу. Последние события показали, что решение правильное", – сказал в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL Милованов.

"Я слышал, что производство будут открывать. Этим занимаются непосредственно в Офисе президента. У них логика простая, ведь они понимают, что есть поддержка моего участия в Бюро экономической безопасности. У меня конфликта с Миловановым нет, он не является субъектом, я знаю, кто это делает. Его фактически назначили на руководителя комиссии. Другим членам звонили из Офиса и просто сказали, кто будет ее возглавлять. Милованов инструмент", – сказал в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL Данилюк.

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Он считает, что отстранение его от конкурса было странным с точки зрения непризнания его американского диплома, ведь западные партнеры считают его профессионалом.

"С полицией буду действовать по закону. У них свое дело (в Офисе президента – ред.), а у меня свое. Они меня боятся. Поэтому пусть думают. Правда на моей стороне", – добавил Данилюк.

В пятницу, 30 июля, во время празднования дня рождения Данилюка произошел конфликт. Именинник ударил своего гостя Тимофея Милованова и рассек ему бровь. До этого стало известно, что Данилюк был одним из кандидатов на участие в конкурсе на должность руководителя Бюро экономической безопасности. Однако решением Милованова, который возглавил конкурсную комиссию, он был удален из состава кандидатов, поскольку якобы не обладает профильным образованием.

Данилюк в комментарии OBOZREVATEL заверил, что Милованов получил по делу. Сам председатель комиссии отметил, что после драки чувствует себя нормально.

"Глаз заплыл, немного болит. Сегодня иду к врачу", – сказал OBOZREVATEL Милованов.

Добавим, что западные эксперты поддерживают Данилюка и считают, что он сможет стать руководителем БЭБ, ведь имеет достаточно понимания как создать сильный и независимый орган. Они считают, что драка с Миловановым была провокацией Офиса президента. Также западные эксперты полагают, что скорее всего Данилюка спровоцировали личными обидами в его адрес. Несмотря на то, что тот ударил Милованова, его считают адекватным и уравновешенным человеком.

Как сообщал OBOZREVATEL, Милованов часто попадал в скандалы: