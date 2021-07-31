Милованов – о драке с Данилюком: всему виной отстранение от конкурса

Советник главы Офиса президента Тимофей Милованов заявил, что драка, инициированная накануне бывшим секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александром Данилюком – ничто иное, как месть за отстранение от участия в конкурсе на пост главы Бюро экономической безопасности. При этом он указал на психическую нестабильность Данилюка.

Об этом чиновник написал на своей странице в Facebook. Он подчеркнул, что несмотря на свое отстранение от конкурса, Данилюк продолжает оказывать давление на состав комиссии и приглашение на День рождения стало еще одним эпизодом в этой скандальной истории.

"Подумайте, хотели бы вы, чтобы главой БЭБ стал человек, который дерется вместо того, чтобы правильно заполнить документы или пойти в суд обжаловать решение об отказе в допуске к конкурсу, если она считает себя правым", – обратился Милованов к своим подписчикам.

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Он добавил, что инцидент на вечеринке подтверждает намерения "отверженных" кандидатов и дальше дискредитировать и сам конкурс, и членов его комиссии. Однако Милованов заверил, что никто на подобные манипуляции вестись не будет, а победителем конкурса станет только тот кандидат, который будет соответствовать всем предусмотренным требованиям на эту должность.

"Мой совет таким кандидатам: внимательно читать закон и выполнять его, или нанять юристов, если не хватает своей компетенции. И вести борьбу не в ФБ или физически, а в правовом поле. Просьба ко всем органам: не политизировать конкурс и действовать в рамках своих полномочий и строго по закону", – заключил советник Ермака.

Тимофей Милованов заметил, что должность руководителя нового ведомства требует значительной психической стабильности, поскольку предполагает угрозы и запугивания извне.

"Если указанный кандидат так реагирует на непредвиденное решение своего давнего товарища, то какой будет его реакция тогда?", – риторически вопрошает чиновник.

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