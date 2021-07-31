Милованов – о драке с Данилюком: всему виной отстранение от конкурса
Советник главы Офиса президента Тимофей Милованов заявил, что драка, инициированная накануне бывшим секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александром Данилюком – ничто иное, как месть за отстранение от участия в конкурсе на пост главы Бюро экономической безопасности. При этом он указал на психическую нестабильность Данилюка.
Об этом чиновник написал на своей странице в Facebook. Он подчеркнул, что несмотря на свое отстранение от конкурса, Данилюк продолжает оказывать давление на состав комиссии и приглашение на День рождения стало еще одним эпизодом в этой скандальной истории.
"Подумайте, хотели бы вы, чтобы главой БЭБ стал человек, который дерется вместо того, чтобы правильно заполнить документы или пойти в суд обжаловать решение об отказе в допуске к конкурсу, если она считает себя правым", – обратился Милованов к своим подписчикам.
Он добавил, что инцидент на вечеринке подтверждает намерения "отверженных" кандидатов и дальше дискредитировать и сам конкурс, и членов его комиссии. Однако Милованов заверил, что никто на подобные манипуляции вестись не будет, а победителем конкурса станет только тот кандидат, который будет соответствовать всем предусмотренным требованиям на эту должность.
"Мой совет таким кандидатам: внимательно читать закон и выполнять его, или нанять юристов, если не хватает своей компетенции. И вести борьбу не в ФБ или физически, а в правовом поле. Просьба ко всем органам: не политизировать конкурс и действовать в рамках своих полномочий и строго по закону", – заключил советник Ермака.
Тимофей Милованов заметил, что должность руководителя нового ведомства требует значительной психической стабильности, поскольку предполагает угрозы и запугивания извне.
"Если указанный кандидат так реагирует на непредвиденное решение своего давнего товарища, то какой будет его реакция тогда?", – риторически вопрошает чиновник.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в пятницу, 30 июля, во время празднования Дня рождения Александра Данилюка произошел конфликт, в ходе которого именинник ударил своего гостя Тимофея Милованова и рассек ему бровь.
За несколько дней до инцидента сообщалось, что Данилюк стал одним из кандидатов на участие в конкурсе на должность руководителя Бюро экономической безопасности. Орган создан для расследования преступлений в сфере экономики, в том числе давления на средний и мелкий бизнес.
Однако решением Тимофея Милованова, который возглавил конкурсную комиссию, Данилюк был удален из состава кандидатов, поскольку не обладает профильным образованием.