Милованов подрался с Данилюком на его дне рождения. Фото

В сети сообщили о драке бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Данилюка и советника главы Офиса президента Украины Тимофея Милованова. Инцидент произошел вечером в пятницу, 30 июля, на дне рождения Данилюка.

Как заявил корреспондент "Украинской правды" Роман Кравец, перед рукоприкладством мужчины отошли в сторону и говорили. Между ними вспыхнула ссора.

В ходе перепалки Данилюк попросил Милованова оставить праздник.

В какой-то момент Милованов обратился к оппоненту со словами: "Тебе вспомнить, как ты во времена Януковича работал?".

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После этого экс-секретарь СНБО ударил советника главы ОП. Он якобы кричал: "Ты подонок, я с первых дней был на Майдане". В итоге у Милованова – повреждение брови.

Мужчин якобы даже пришлось разнимать. Сделали это депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец и бывший заместитель генпрокурора Виктор Трепак. Последний, как сообщается, вывел Милованова с праздника. Добавим, что чиновник праздновал 46-летие.

На своей странице в Facebook советник Ермака опубликовал совместные снимки с оппонентом, сделанные 30 июля, на которых они обнимались.

Милованов с иронией назвал это "фотографиями дня" и поздравил Данилюка с днем рождения.

В комментариях пользовательница сети спросила, собирается ли Милованов вызывать своего противника на дуэль (ранее он поступил так с журналистом Юрием Бутусовым – за обвинения в коррупции).

"Можно", – кратко ответил на вопрос советник главы ОП. Данилюк же инцидент в соцсетях пока никак не комментировал.

Напомним, что комиссия по отбору руководителя Бюро экономической безопасности (БЭБ), главой которой является Милованов, отстранила экс-министра финансов Данилюка от конкурса. Причина – диплом чиновника.

Как писал OBOZREVATEL, ранее перепалка произошла между Миловановым и народным депутатом Сергеем Шаховым ("Довіра"). В прямом эфире на ТВ советник Ермака обвинил нардепа в том, что тот ездит на элитном авто, а сам рассказывает о бедности украинцев.