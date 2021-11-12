Адвокат – о состоянии Саакашвили в тюремной больнице: он практически не видит солнечного света

Бывшего президента Грузии, главу исполкома Нацсовета реформ Украины Михеила Саакашвили в заключении на родине держат под постоянным психологическим давлением. В тюремной больнице, куда его перевели из камеры, условия тоже нельзя назвать нормальными – он почти не видит солнечного света.

По европейским стандартам обращение с ним "можно расценивать, как бесчеловечное", заявил один из правозащитников политика Шота Тутберидзе. Его слова процитировал российский "Интерфакс".

"Положение моего подзащитного там действительно не очень хорошее, присутствует постоянное ощущение опасности, в том числе физической. Он под постоянным психологическим давлением и его условия нельзя оценить, как нормальные", – рассказал адвокат.

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Напомним, что несколько дней назад заключенного Саакашвили вертолетом перевезли с пенитенциарного учреждения №12 города Рустави в больницу тюрьмы №18 (Глданская) в Тбилиси. В сети показали видео, как грузинские правоохранители силой вытаскивали ослабленного более чем месяцем голодовки политика. Тогда он заявил, что его избили.

Адвокат также отметил, что в первые два дня пребывания Саакашвили в тюремной больнице тот подвергался беспрерывным словесным нападкам со стороны других заключенных. Позже они прекратились и Тутберидзе предполагает, что это произошло после вмешательства Госдепартамента США и правозащитной организация Amnesty International, которые сделали "жесткие заявления" по поводу прав экс-президента Грузии.

"После этого прекратился этот так называемый шумок", – подчеркнул правозащитник.

При этом он говорит, что сейчас Саакашвили вынужден находиться в комнате с закрытыми и занавешенными окнами. Поскольку администрация пенитенциарного учреждения "специально разместила его в палате", окна которой выходят на сторону корпуса заключенных.

"Практически он не видит солнечный свет", – заверил Тутберидзе.

Он добавил, что группа адвокатов Саакашвили намерены обратиться в Страсбургский суд по поводу "бесчеловечного обращения" с их подзащитным.

Ранее Европейский суд по правам человека призвал грузинские власти обеспечить лечение экс-президента Саакашвили, а его самого – прекратить голодовку, которой он придерживался с первого дня заключения 1 октября. Политик согласился.

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