Из реанимобиля вытащили силой: появилось видео доставки Саакашвили в тюремную больницу

В сети опубликовали видео, как грузинские силовики в грубой манере вытаскивают Михеила Саакашвили из реанимобиля и, держа за руки и ноги, волокут в палату тюремной больницы. Доставив задержанного экс-президента Грузии в палату, тюремные конвоиры бросили его на пол.

Соответствующее видео с подписью "no comments" было опубликовано на странице Саакашвили в Facebook. На записи показано, как группа людей вытаскивают задержанного из автомобиля и несут за руки и ноги по коридорам медицинского учреждения. Занеся Саакашвили в палату, тюремщики кинули его просто на пол.

После этого Саакашвили встал и начал ругаться с правоохранителями, разбрасывая при этом медицинское оборудование. Также на записи видно, что экс-президент едва не подрался с одним из силовиков.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, грузинские власти заявили, что объявивший голодовку в СИЗО экс-президент страны Михеил Саакашвили на самом деле принимал пищу – детское питание и соки. Омбудсмен, как и сам заключенный и его адвокаты, ответили: это не нарушало условий голодовки.

Ранее омбудсмен Грузии Нино Ломджария заявила, что бывшего президента страны Саакашвили, который в тюрьме объявил голодовку, перевели не в частную клинику, как обещали, а в тюремную.

Напомним: