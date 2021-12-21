Топ-5 эффективных способов, как достичь оргазма. Советы сексологов

Всемирный день оргазма отмечают во время зимнего солнцестояния – 21 декабря. Тогда наблюдается самый короткий день и самая длинная ночь.

Британские ученые установили, что каждая третья женщина не получает удовольствие от секса, при этом абсолютная аноргазмия встречается в одном из 100 случаев. OBOZREVATEL рассказывает об эффективных способах достичь феерического оргазма.

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Сексолог и писательница Мэри Роуч рассказала, что у каждого человека есть точка, которая доведет до финала. Конечно, чаще всего девушки стимулируют гениталии, однако есть удивительные случаи. Мэри пришлось общаться с женщиной, которая может получить оргазм, когда ей гладят брови. А самый веселый случай – сексуальное удовольствие каждый раз во время чистки зубов.

Если не удается достичь финала – нужно вместе с партнером исследовать свой организм. Попросить сделать массаж всего тела и стимулировать тот участок, где больше всего приятных ощущений.

Расслабиться и получать удовольствие

Найробиолог Герта Холстег доказала, что у женщин во время оргазма полностью отключаются центры страха и контроля. Поэтому если девушка находится в стрессе и переживает – она никогда не достигнет финала. Перед сексом следует расслабиться, не сдерживать себя и дать волю эмоциям.

Не стоит ждать финала

Большинство женщин совершают ошибку, когда концентрируются только на оргазме, ведь в сексе есть множество невероятных эмоций, кроме финала. Во время оргазма следует наслаждаться подлинными ощущениями. Об этом пишет секс-коуч Лиза Листер в книге "Полюбите свой женский рельеф".

Уделять время прелюдиям

Сексолог Карли С рекомендует женщинам, которые никогда не испытывали оргазм, опробовать взаимную мастурбацию с партнером. 80% девушек не получают удовольствия только от проникновений. Не стоит увлекаться секс-игрушками, поскольку от этой зависимости сложно избавиться. После игрушек трудно достичь оргазма от традиционного секса.

Обеспечить достаточное количество увлажнения

Секс-коуч Лола рассказала, что частой причиной отсутствия оргазма является недостаточное количество смазки. Она пишет, что ее клиентки стесняются сказать партнеру о том, что им больно и не хватает влаги. А мужчины в то же время думают, что женщина их не хочет и не возбуждена. Однако это миф. Количество смазки зависит от периода в женском цикле.

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