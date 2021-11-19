Пять книг о сексе, которые стоит прочесть. Рекомендует сексолог

Украинский сексолог Татьяна Славина порекомендовала топ-5 книг, позволяющих расширить свои знания в теме интимной близости. Психолог советует изучать эту тему и не стесняться говорить о ней.

Свой пост на странице в Instagram врач посвятила подросткам и взрослым, которые не получили своевременно информацию от родителей и учителей. По ее мнению, тема полового воспитания в нашей стране до сих пор табуирована (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

"Сложно говорить о сексе, сложно спросить, невозможно подобрать слова, проблема в коммуникации родители-дети по вопросам полового развития. А в Интернете трудно найти грамотную информацию от специалистов. А вот книги – это источник знаний", – написала Татьяна.

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"Право на лево" от бельгийского психотерапевта Эстера Птреля подойдет для пар, которые уже долго строят свои отношения. Сборник историй и советов позволит читателям посмотреть на измены и неверность под другим углом и побороть ревность.

Доктор психологических наук Пол Джоанидис переиздал книгу "Библия секса", которая также вошла в список лучших изданий о сексе, по версии Татьяны. Эксперт обещает, что каждый желающий откроет много нового для себя.

Третье место в топе сексолога занимает творение Эмили Нагоски "Как хочет женщина: мастер-класс по науке секса". Автор доступно и просто рассказала о сексуальности женщины, основываясь на нейробиологии и анатомии.

Инструктор по интимной гимнастике Екатерина Смирнова написала книгу под названием "Интимная гимнастика для женщин", которая научит читательниц полезным дыхательным упражнениям.

Последней рекомендацией в списке Славиной стало издание "Библия для будуара" Бетани Вернон. Психолог советует ее молодым людям, которые еще недостаточно опытны в теме сексуальной близости.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Татьяна Славина рассказала своим подписчикам несколько интересных фактов о мужском половом органе. Свой рассказ эксперт посвятила мужчинам, которых волнует длина и размер пениса.