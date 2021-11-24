Что больше всего бесит мужчин в сексе
Небольшой списочек того, что в сексе больше всего бесит мужчин, для более горячей осени в паре.
Если списочек зайдет, то потом выложу зеркальный вариант.
Так вот и он:
Отсутствие спонтанного секса (утренний и тд);
Отсутствие инициативы в сексе, инициирования секса, отсутствие интереса к нему;
Отвращение или неприязнь к сексу, гениталиям, сперме, инициативе заняться сексом, оральным ласкам и тд (частое "нет" воспринимается, как отвержение);
Имитация оргазма женщиной;
Имитация страсти (ненастоящие стоны, игра в порно и тд), играет роль страстной женщины вамп;
Отсутствие гигиены, ухода за собой (немытые волосы, грязь под ногтями, неряшливая в целом внешность, наряжается только для других, много волос и тд);
Разговоры о быте в процессе секса;
Отказ от разнообразия, постоянное "нет" инициативам мужчины;
Страх женщины не понравиться в постели, много внимания как выглядит во время секса;
Позиция: "Догадайся сам, что мне нужно во время секса" или "Ты уже должен был понимать, что нужно делать в постели с женщиной";
Сравнение с бывшими;
Вот такой списочек для размышлений. Делайте выводы и внедряйте их в интимную жизнь. Конечно, список можно и дополнить, потому для этого и придумали комментарии. Добавляйте смело!
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке...