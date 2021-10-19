Сексолог развеяла 7 главных мифов о безопасном сексе

Сексолог Татьяна Славина рассказала о 7 популярных мифах о безопасном сексе. По ее словам, каждый день миллион человек в мире заражается инфекциями, которые передаются половым путем.

Соответствующий пост она опубликовала на личной странице в Instagram. "Безопасный секс – главное условие наличия секса в жизни, но и тут присутствует множество мифов", – написала Татьяна Славина (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Миф №1: "Секс с девственником (-цей) безопасен"

Эксперт уверяет, что наличие девственной плевы или убеждение, что "девушка первая" не говорит о том, что это действительно так или, что до этого не было орального или анального секса. А также мифом считается восстановление девственной плевы за 15 минут на гинекологическом кресле.

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Миф №2: "Оральный секс безопасен с точки зрения ИППП" (инфекции передающиеся половым путем).

"Букет" инфекций, который передается через анальный секс, настолько впечатляет, что способен отбить охоту практиковать такие ласки.

Миф №3: "Подмывание хлоргексидином исключает заражение ИППП".

Сексолог настаивает на том, что это не правда и хлоргексидин может только "сжечь" микрофлору, что может даже ускорить заражение венерическими заболеваниями.

Миф №4: "После незащищенного полового акта я чувствую себя хорошо, значит, я не заразился".

Многие заболевания имеют скрытый период течения, после которого диагноз "даст о себе знать".

Миф №5: "Секс во время менструации исключает беременность".

Миф №6: "Прерванный половой акт защищает от нежеланной беременности".

Эксперт отмечает, что дело не в плохой реакции партнера, а в преэкуляте, в котором сперматозоиды "частые гости".

Миф №7: "Пописал после секса – защитил себя от ИППП".

Бактерии и вирусы достаточно быстро проникают в организм через микротрещины слизистых покровов и кожи, что смыть их мочой или водой не получится.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что сексолог рассказала, почему хочется плакать после секса. По ее словам, есть несколько объяснений такой реакции: это могут быть как физиологические особенности, так и неоправданные ожидания от полового акта.