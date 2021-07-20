5 лучших эротических фильмов, которые помогут разнообразить секс

Сексолог, психолог и ведущая реалити "Эксы" на "Новом канале" Наталья Ежова поделилась подборкой лучших эротических лент, которые помогут разнообразить сексуальную жизнь. По словам эксперта, эти картины "являются только началом близости", а продолжение человек может дофантазировать уже самостоятельно.

Ежова также объяснила,что когда партнеры смотрят эротические фильмы, то они "вживаются в роли главных персонажей". Затем у них появляются фантазии, которые в скором времени мужчине и женщине захочется воплотить в жизнь. Об этом специалист рассказала эксклюзивно для OBOZREVATEL (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Подборка эротических фильмов от ведущей проекта "Эксы" на "Новом канале":

Видео дня

"Дневная красавица"

"Жизнь Адель"

"Не смотри вниз"

"Горькая луна"

"Двойной любовник".

Кроме того, специалист также дала подробное объяснение тому, почему эротические фильмы намного лучше порнографических.

"Существуют две основные причины, почему не стоит смотреть порно. Во-первых, ложная картинка. Там есть много дублей, фотошоп, дополнительные специальные препараты. Мужчина может смотреть порно-видео и переживать, что его половой акт не такой длительный. Женщина, в свою очередь, может смотреть и завидовать идеальном телу актрисы или красивому внешнему виду во время интима. Именно после просмотра порно-фильмов значительно падает уверенность мужчин и женщин в себе. Во-вторых, выключается фантазия. Смотря порно, вы получаете готовый сценарий близости. Плохо, когда пропадает интерес и естественный подход к возбуждению", – резюмировала сексолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ведущая реалити "Эксы" на "Новом канале" Наталья Ежова рассекретила, что существует 5 способов узнать, какой любовник перед вами. Оказывается, посмотрев, как мужчина ест, можно узнать, каким он будет в сексе.