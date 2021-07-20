Как понять, на что мужчина способен в постели: посмотрите, как он ест

Психолог и сексолог, ведущая реалити "Эксы" на "Новом канале" Наталья Ежова рассекретила, что существует 5 способов узнать, какой любовник перед вами.

Оказывается, посмотрев, как мужчина ест, можно узнать, каким он будет в сексе. Подробнее об этом Наталья Ежова рассказала эксклюзивно для OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы)

Скорость поглощения пищи

Если мужчина ест быстро, не пережевывая, то и секс будет быстрым. Если же он наслаждается каждым кусочком, медленно пережевывает, тогда интим будет медленным.

Видео дня

Какие блюда предпочитает

Если мужчина выбирает обычную картошку и кусок мяса без приправ, соусов и украшений, и так каждый раз, тогда ждите, что будет монотонная любовь. Просто ваш партнер – классик и предпочитает все простое. Если же он любит различные блюда с соусами, красивой подачей, тогда ждите в постели сюрпризы.

Как он готовится к приему пищи

Если он бежит со двора сразу к тарелке и начинает мгновенно жевать, он нетерпелив и будет сразу приступать к делу. Если же партнер помыл руки, приготовил салфетки, пожелал приятного аппетита и затем приступает к трапезе, он точно будет за прелюдию.

Разборчивость в еде

Если партнер ест все подряд, если он неразборчиво относится к блюдам, так же он будет вести себя по отношению к сексу. Гурманы, которые следят за блюдами, сытостью и пользой пищи, будут так же относиться к контрацепции, здоровью и половой чистоте в отношениях.

Как партнер кладет еду в рот

Если быстро, неряшливо, еда падает с вилки, все рассыпается, так же будет и в сексе. Если же он аккуратно режет ножом, слегка кладет в рот, то и с действиями во время интима будет максимально аккуратным.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сексолог Наталья Ежова раскрыла секрет, который поможет продлить половой акт. Существует так называемая техника "сжатия", и она поможет обоим партнерам получить гораздо больше удовольствия от секса.