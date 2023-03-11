Психологи назвали 8 необычных симптомов выгорания

Безумный ритм современной жизни, поиски собственного "я", стремление к новым достижениям и постоянная забота о близких – все это стало настоящим для большинства людей в мире и воспринимается как должное. Однако иногда как на ровном месте возникает раздраженность или хроническая усталость, которые мы не можем объяснить. Если исключены проблемы в организме, то часто в таком случае врачи говорят об эмоциональном выгорании, которое может влиять не только на психику, но и на физическое здоровье.

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Выгорание вызывают разные причины, поэтому и его симптомы могут отличаться. Издание Everyday Health после консультаций с психологами рассказало, на что обращать внимание, чтобы не упустить эмоционального истощения.

Общепринято мнение, что к выгоранию приводит тяжелая и изнурительная работа. Однако его могут вызывать и другие факторы, например повторение ежедневных обязанностей по уходу за ребенком или хроническое заболевание. И хотя выгорание не является медицинским диагнозом, оно может приводить к ухудшению физического и психологического состояния в повседневной жизни.

Поскольку в долгосрочной перспективе выгорание может приводить к проблемам со здоровьем, очень важно своевременно распознать его и бороться. Какие симптомы могут указывать на то, что вы "выгорели"?

Проблемы со сном

Как правило, люди, страдающие выгоранием, имеют проблемы со сном. В то же время, постоянная бессонница может провоцировать эмоциональное выгорание, поскольку вы не способны качественно работать и мыслить, если полноценно не отдохнули.

Пессимизм

Люди, чувствующие выгорание, могут быть пессимистично настроены. Иногда это настроение распространяется не только на причину выгорания, но и на другие сферы жизни. Некоторые исследования показывают, что вы можете быть слишком раздраженными и не видеть цели или даже смысла жизни.

Головные боли или боли в животе

Боль может сопутствовать многочисленным проблемам в организме, однако если вы в течение длительного времени испытываете головные боли или боли в животе без причины, это может свидетельствовать о выгорании.

В таком случае головная боль может быть вызвана психологическим стрессом. Кроме того, по данным American Psychological Association стресс также часто вызывает проблемы с желудком, например тошноту или вздутие.

Увеличение веса

Специалисты отмечают, что набор веса может являться результатом выгорания. Это объясняется совокупностью причин, например выработкой кортизола (гормона стресса), недостатком сна, депрессией и изменением пищевых предпочтений.

Исследование показывает, что высокий уровень продуцируемого кортизола во время хронического стресса может быть связан с большей вероятностью избыточного веса и ожирения, которые в свою очередь могут приводить к проблемам со здоровьем.

Снижение защитных сил организма

Если вы начали чаще болеть ОРВИ, следует обратить внимание на эмоциональное состояние и исключить выгорание. Общеизвестно, что хронический стресс вызывает воспалительные процессы в организме и снижает уровень иммунитета, без которого человек не может быстро и качественно справляться с вирусами и бактериями.

Изоляция

Эмоциональное выгорание может привести не только к физическим проявлениям, но и вызвать ухудшение социальных связей. Поскольку человек не видит цели и ценности своей жизни, он может изолироваться от других и избегать общения.

На самом деле уединение не поможет избавиться от стресса и лишь усугубит симптомы выгорания, поэтому стоит стараться сохранить здоровые отношения с родными и друзьями.

Боль в мышцах

Когда вы испытываете стресс, мышцы автоматически напрягаются, готовясь к защите от болей и травм. Хроническое напряжение при выгорании приводит к болезненным ощущениям в спине, плечах, шее и голове.

Злоупотребление пищей, алкоголем или наркотиками

В некоторых случаях человек не может правильно оценить свое состояние и облегчить его. Он может искать утешение в избыточном количестве пищи, алкогольных напитках или наркотических веществах, поскольку они дарят мгновенное облегчение. На самом деле, эти действия не могут помочь от выгорания, а лишь ухудшают положение.

Как видим, об эмоциональном выгорании могут свидетельствовать разные состояния, и игнорировать их не стоит. Своевременное обращение к специалистам поможет разобраться с причинами хронического стресса и устранить их действенными способами без ущерба для здоровья.

Ранее OBOZREVATEL рассказал о способе борьбы с выгоранием. Специалисты назвали постоянную коммуникацию причиной эмоционального истощения и посоветовали бороться с ним интересным способом.

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