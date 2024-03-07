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Психиатр признался, что потеряет 75% своих пациентов, если люди начнут делать эти две вещи

Карина Вишнякова
Психология
3 минуты
3,4 т.
Психиатр признался, что потеряет 75% своих пациентов, если люди начнут делать эти две вещи

Психиатр из Миссури, США, доктор Ричард Водсворт рассказал об эффективном способе борьбы с депрессией, который рекомендуют его коллеги. По словам специалиста, если бы его пациенты придерживались такого лечения, то он бы потерял 75% клиентов, ведь они больше не будут нуждаться в помощи.

Новый образ жизни предполагает облегчение симптомов депрессии и изменение работы мозга, пишет Daily Mail. Речь идет о сочетании регулярных физических упражнений и когнитивно-поведенческой терапии – психологического лечения, помогающего людям понять, как мысли руководят эмоциями.

Психиатр признался, что потеряет 75% своих пациентов, если люди начнут делать эти две вещи

Такой подход может также хорошо лечить депрессию, как и любой фармацевтический препарат, считают многочисленные эксперты. Доктор Водсворт отметил: "Это не сработает при таких состояниях, как биполярное расстройство и шизофрения, но может быть эффективным, я бы сказал, в большинстве случаев депрессии и даже тревоги".

Психиатр признался, что потеряет 75% своих пациентов, если люди начнут делать эти две вещи

Преимущества физических упражнений для здоровья, особенно для психического, хорошо задокументированы. Высокоинтенсивные упражнения высвобождают химические вещества, называемые эндорфинами. Но упражнения средней интенсивности, продолжающиеся в течение длительного периода времени, оказывают еще больший эффект.

Психиатр признался, что потеряет 75% своих пациентов, если люди начнут делать эти две вещи

Исследователи из Гонконга решили определить, что из нижеприведенного является наиболее эффективным в лечении депрессии – антидепрессанты, тренировки или их сочетание. В эксперименте приняло участие более 2500 участников. В результате ученые обнаружили, что физическая активность помогает не хуже лекарства. Другое исследование, проведенное австралийскими специалистами, показало, что физические упражнения примерно в 1,5 раза эффективнее медикаментов или когнитивно-поведенческой терапии.

Психиатр признался, что потеряет 75% своих пациентов, если люди начнут делать эти две вещи

Это действительно может повлиять на мозг и поведение, стимулируя рост новых связей между клетками. Такое изменение называется нейропластичностью, и оно использует способность мозга реорганизовывать процессы как ключевое оружие против депрессии.

Психиатр признался, что потеряет 75% своих пациентов, если люди начнут делать эти две вещи

Вместе с физическими упражнениями когнитивно-поведенческая терапия станет отличным вариантом. Типичные 50-минутные сеансы подразумевают помощь терапевта в борьбе с плохими мыслями. Специалист задает пациенту логические вопросы о его мыслительном процессе, с целью определить негативные модели и изменить их, чтобы клиент стал более положительным и продуктивным.

Психиатр признался, что потеряет 75% своих пациентов, если люди начнут делать эти две вещи

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