Психиатр признался, что потеряет 75% своих пациентов, если люди начнут делать эти две вещи

Психиатр из Миссури, США, доктор Ричард Водсворт рассказал об эффективном способе борьбы с депрессией, который рекомендуют его коллеги. По словам специалиста, если бы его пациенты придерживались такого лечения, то он бы потерял 75% клиентов, ведь они больше не будут нуждаться в помощи.

Новый образ жизни предполагает облегчение симптомов депрессии и изменение работы мозга, пишет Daily Mail. Речь идет о сочетании регулярных физических упражнений и когнитивно-поведенческой терапии – психологического лечения, помогающего людям понять, как мысли руководят эмоциями.

Такой подход может также хорошо лечить депрессию, как и любой фармацевтический препарат, считают многочисленные эксперты. Доктор Водсворт отметил: "Это не сработает при таких состояниях, как биполярное расстройство и шизофрения, но может быть эффективным, я бы сказал, в большинстве случаев депрессии и даже тревоги".

Преимущества физических упражнений для здоровья, особенно для психического, хорошо задокументированы. Высокоинтенсивные упражнения высвобождают химические вещества, называемые эндорфинами. Но упражнения средней интенсивности, продолжающиеся в течение длительного периода времени, оказывают еще больший эффект.

Исследователи из Гонконга решили определить, что из нижеприведенного является наиболее эффективным в лечении депрессии – антидепрессанты, тренировки или их сочетание. В эксперименте приняло участие более 2500 участников. В результате ученые обнаружили, что физическая активность помогает не хуже лекарства. Другое исследование, проведенное австралийскими специалистами, показало, что физические упражнения примерно в 1,5 раза эффективнее медикаментов или когнитивно-поведенческой терапии.

Это действительно может повлиять на мозг и поведение, стимулируя рост новых связей между клетками. Такое изменение называется нейропластичностью, и оно использует способность мозга реорганизовывать процессы как ключевое оружие против депрессии.

Вместе с физическими упражнениями когнитивно-поведенческая терапия станет отличным вариантом. Типичные 50-минутные сеансы подразумевают помощь терапевта в борьбе с плохими мыслями. Специалист задает пациенту логические вопросы о его мыслительном процессе, с целью определить негативные модели и изменить их, чтобы клиент стал более положительным и продуктивным.

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