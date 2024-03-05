УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Есть пять тревожных звоночков: психотерапевт назвала признаки того, что человек ненадежен

Карина Вишнякова
Психология
2 минуты
936
Есть пять тревожных звоночков: психотерапевт назвала признаки того, что человек ненадежен

Психотерапевт Бернадет Перселл рассказала о признаках того, что человек не заслуживает вашего доверия. В одном из своих видео она очертила пять тревожных звоночков ненадежных людей, которых следует опасаться в отношениях.

45-летняя Перселл популярна благодаря соцсети TikTok, где она регулярно делится советами по психическому здоровью. Ее аккаунт насчитывает 70 тысяч подписчиков.

Человек не берет на себя ответственность

Есть пять тревожных звоночков: психотерапевт назвала признаки того, что человек ненадежен

Перселл поначалу посоветовал быть осторожным с теми, кто "оправдывается за свои действия" и отказывается брать на себя ответственность. Она отметила, что ненадежный человек всегда будет "обвинять других".

Отвлечение внимания

Есть пять тревожных звоночков: психотерапевт назвала признаки того, что человек ненадежен

Ненадежный партнер может пытаться отвлекать внимание от важного, используя пренебрежительные слова в ваш адрес. "Ой, ты так чувствительна. Кроме того, это было два дня назад... Ты знаешь, какой я был напряжен в тот день", – привела пример специалист.

Извращение ситуации

Есть пять тревожных звоночков: психотерапевт назвала признаки того, что человек ненадежен

Эксперт предупредила, что ненадежный человек будет пытаться "изменить историю, чтобы выглядеть лучше". "Кажется, что каждая ситуация выставляет их в самом лучшем свете", – сказала она.

Чувство вины

Есть пять тревожных звоночков: психотерапевт назвала признаки того, что человек ненадежен

Ненадежные люди могут идти на манипуляции, провоцируя у вас чувство вины или вызывая лесть, чтобы получить желаемое.

Ложь

Есть пять тревожных звоночков: психотерапевт назвала признаки того, что человек ненадежен

В заключение Перселл отметила, что такие люди "много лгут". "Это может показаться очевидным, – сказала она. – Им очень тяжело выполнять свои обещания".

Ранее OBOZ.UA рассказывал о четырех вещах, разрушающих нашу память.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!