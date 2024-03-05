Есть пять тревожных звоночков: психотерапевт назвала признаки того, что человек ненадежен

Психотерапевт Бернадет Перселл рассказала о признаках того, что человек не заслуживает вашего доверия. В одном из своих видео она очертила пять тревожных звоночков ненадежных людей, которых следует опасаться в отношениях.

45-летняя Перселл популярна благодаря соцсети TikTok, где она регулярно делится советами по психическому здоровью. Ее аккаунт насчитывает 70 тысяч подписчиков.

Человек не берет на себя ответственность

Перселл поначалу посоветовал быть осторожным с теми, кто "оправдывается за свои действия" и отказывается брать на себя ответственность. Она отметила, что ненадежный человек всегда будет "обвинять других".

Отвлечение внимания

Ненадежный партнер может пытаться отвлекать внимание от важного, используя пренебрежительные слова в ваш адрес. "Ой, ты так чувствительна. Кроме того, это было два дня назад... Ты знаешь, какой я был напряжен в тот день", – привела пример специалист.

Извращение ситуации

Эксперт предупредила, что ненадежный человек будет пытаться "изменить историю, чтобы выглядеть лучше". "Кажется, что каждая ситуация выставляет их в самом лучшем свете", – сказала она.

Чувство вины

Ненадежные люди могут идти на манипуляции, провоцируя у вас чувство вины или вызывая лесть, чтобы получить желаемое.

Ложь

В заключение Перселл отметила, что такие люди "много лгут". "Это может показаться очевидным, – сказала она. – Им очень тяжело выполнять свои обещания".

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