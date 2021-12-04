Введение в храм Пресвятой Богородицы: открытки и картинки с поздравлениями
Православные христиане 4 декабря отмечают большой праздник – Введение во храм Пресвятой Богородицы. В этот день вспоминают, как маленькую Деву Марию ее родители отдали на служение в Иерусалимский храм.
Верующие сегодня посещают праздничное богослужение и обращаются с молитвами к Божьей Матери. К празднику OBOZREVATEL собрал подборку открыток, смс и видео с поздравлениями и пожеланиями.Поздравления с Введением во храм Пресвятой Богородицы в стихах и прозе
У День введення в храм
Пресвятої Богородиці
Від душі бажаю Вам
Життя добром нехай повниться,
Хай буде щасливим дім,
Добрим та привітним,
І кохання живе нехай у нім.
Ясне та примітне!
***
Пусть Богородица Святая
Тебе добро лишь принесет
И счастье без конца и края,
И радости на век вперед!
Пускай хранит Она от бед,
Пошлет тебе благословение,
И дарит только яркий свет,
Уют, здоровье и везение!
***
У це свято православне,
У День введення до храму
Богородиці Прекрасної,
Побажаю щастя Вам!
Хай подарує Вам Марія
Доброту, смирення, світло,
Будьте ж чесні та терплячі,
Щоб прожити цілий вік!
***
В день светлого Введения во храм Пресвятой Богородицы пусть Господь Бог пошлет терпения и здоровья, сильной веры и большой надежды, честности и верности, благоразумия и доброты.
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Вітаю з великим святом – Введенням до храму Пресвятої Богородиці! Бажаю в цей світлий день вашим оселям миру, затишку, достатку й тепла. Нехай Бог пошле всіх благ та міцності духу. Всі життєві випробування нехай послужать уроком і подальше життя буде світле, чисте і сповнене смирення і любові.
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Вітаю з Введенням у храм Пресвятої Богородиці! Нехай це світле свято принесе до Вашої оселі море добрих новин, щастя та тепла. Усього Вам найкращого!Введение во храм Пресвятой Богородицы: открытки и картинки
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По материалам: pozdravok.ru.