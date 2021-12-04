Введение в храм Пресвятой Богородицы: открытки и картинки с поздравлениями

Православные христиане 4 декабря отмечают большой праздник – Введение во храм Пресвятой Богородицы. В этот день вспоминают, как маленькую Деву Марию ее родители отдали на служение в Иерусалимский храм.

Верующие сегодня посещают праздничное богослужение и обращаются с молитвами к Божьей Матери. К празднику OBOZREVATEL собрал подборку открыток, смс и видео с поздравлениями и пожеланиями.

У День введення в храм

Пресвятої Богородиці

Від душі бажаю Вам

Життя добром нехай повниться,

Хай буде щасливим дім,

Добрим та привітним,

І кохання живе нехай у нім.

Ясне та примітне!

***

Пусть Богородица Святая

Тебе добро лишь принесет

Видео дня

И счастье без конца и края,

И радости на век вперед!

Пускай хранит Она от бед,

Пошлет тебе благословение,

И дарит только яркий свет,

Уют, здоровье и везение!

***

У це свято православне,

У День введення до храму

Богородиці Прекрасної,

Побажаю щастя Вам!

Хай подарує Вам Марія

Доброту, смирення, світло,

Будьте ж чесні та терплячі,

Щоб прожити цілий вік!

***

В день светлого Введения во храм Пресвятой Богородицы пусть Господь Бог пошлет терпения и здоровья, сильной веры и большой надежды, честности и верности, благоразумия и доброты.

***

Вітаю з великим святом – Введенням до храму Пресвятої Богородиці! Бажаю в цей світлий день вашим оселям миру, затишку, достатку й тепла. Нехай Бог пошле всіх благ та міцності духу. Всі життєві випробування нехай послужать уроком і подальше життя буде світле, чисте і сповнене смирення і любові.

***

Вітаю з Введенням у храм Пресвятої Богородиці! Нехай це світле свято принесе до Вашої оселі море добрих новин, щастя та тепла. Усього Вам найкращого!

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По материалам: pozdravok.ru.