День святого Николая 2021: как отмечают в Украине и что нельзя делать в праздник

День святого Николая ежегодно отмечается 19 декабря. Этот день посвящен памяти одного из самых почитаемых святых – Николая Чудотворца.

Он считается защитником обездоленных, нуждающихся, заключенных, воинов, путешественников и больных, а также заступником всех детей. Как отмечается праздник, почему в День Николая детям дарят подарки и что запрещено, читайте в материале OBOZREVATEL.

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Святой Николай Чудотворец был христианским священником греческого происхождения, жил в третьем и четвертом веках. Он родился в 270 году в Патаре, в провинции Римской империи Ликии. В юности Николай совершил паломничество в Египет и Святую Землю и впоследствии стал епископом в Мире Ликийской.

Святой пострадал от гонений во время императора Диоклетиана – его заключили в тюрьму, но, с приходом к власти императора Константина, освободили.

Святой дожил до старости и умер 6 декабря (19 декабря по старому стилю) 340 года в Мире Ликийской.

Николай Чудотворец прославился множеством добрых дел и чудес. Однажды он предотвратил казнь невинно осужденных людей, а также спас Миру от голода, приснившись купцу и попросив его привезти людям зерно.

Существует легенда о том, как однажды святой Николай спас трех девушек от бесчестия. Их отец, бедный человек, не мог обеспечить дочерей приданым и по обычаям того времени собирался отправить их торговать своим телом.

Узнав об этом, Николай Чудотворец (на тот момент еще не священник) решил воспользоваться родительским наследством и помочь девушкам. Три ночи подряд он приходил к дому бедной семьи и каждый раз подбрасывал в окно сестер слиток золота. Именно это легенда послужила появлению традиции дарить детям подарки ко дню святого Николая, пряча их под подушку.

В праздник верующие отправляются в церковь на богослужение и молятся Николаю Угоднику. К нему обращаются в самых разных ситуациях – говорят, святой Чудотворец никогда не откажет тому, кто нуждается в помощи.

Одна из главных традиций праздника в Украине – подарки и сладости, которые святой Николай приносит детям в день своей памяти. Утром они находят гостинцы под подушкой. А непослушным детям, по поверью, Чудотворец приносит розги.

Часто именно в День Николая Чудотворца в украинских городах устанавливают новогодние елки, открываются рождественские ярмарки, начинаются гуляния и концерты.

В этот день можно присоединиться к инициативе благотворительных организаций, которые поздравляют с праздником детей-сирот.

В этот большой праздник ни в коем случае не стоит ругаться и вступать в любые конфликты – следует быть в хорошем настроении и поблагодарить святого Николая за все доброе в жизни.

Также нельзя отказывать в милосердии – помощь нуждающимся является доброй традицией этого дня. Кроме того, категорически запрещено ругать детей, заниматься работой по дому и рукоделием. Согласно поверью, в любой церковный праздник нельзя стричься.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2021 года отмечается ряд других больших православных и католических праздников. О том, сколько выходных будет по случаю новогодних и рождественских праздников, читайте в материале.