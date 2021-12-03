Введение в храм Пресвятой Богородицы 2021: что строго запрещено в великий праздник

В субботу, 4 декабря православные верующие в Украине и других странах будут отмечать Введение в храм Пресвятой Богородицы. Этот большой христианский праздник посвящен воспоминанию о том, как родители Божьей Матери в возрасте трех лет отдали ее на служение в Иерусалимский храм.

Эта дата также известна под названием Третья Пречистая. О том как отметить праздник, что можно и что нельзя делать, читайте в материале OBOZREVATEL.

Согласно церковному преданию, родители Пресвятой Богородицы святые Иоаким и Анна долгое время не имели детей. Они горячо молились Господу и дали обет в случае рождения ребенка отдать его на служение Богу в Иерусалимский храм.

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Бог внял молитвам супругов и даровал им дочь. Когда девочке исполнилось три года, Анна и Иоаким привели ее в храм и передали в руки первосвященника Захарии – отца святого пророка Иоанна Крестителя.

По особому откровению Мария была введена в Святая Святых, куда простые люди не допускались, а первосвященник заходил лишь раз в год – этим была засвидетельствована ее особая роль в судьбе мира.

Введение в храм Пресвятой Богородицы – великий богородичный праздник, поэтому всем верующим стоит посетить церковь.

Священнослужители 4 декабря облачаются в одежды голубого цвета, который считается цветом Божьей Матери. Верующие зажигают свечи и стоят "коридором" перед богослужением, почитая день Введения Девы Марии в храм.

Хотя праздник традиционно приходится на период Рождественского поста, разрешается употребление рыбы, пищи с маслом и немного вина.

В день праздника под запретом шумные развлечения и гуляния, работа по дому, а также тяжелый физический труд и рукоделие. Кроме того, нельзя отказывать в помощи нуждающимся и в милостыни.

В течение всего Рождественского поста, включая день Введения в храм Пресвятой Богородицы, церковь не проводит обрядов венчания, поэтому свадьбу следует планировать на другой период.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие православные и католические праздники отмечаются в декабре 2021 года. Верующие двух этих конфессий придерживаются разных календарей, поэтому многие христианские торжества не совпадают по дате.