Андре Тан рассказал, в чем праздновать Новый год-2022: какие образы уже не в моде. Фото

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, как модно одеться на новогодний корпоратив. Он посоветовал выбрать нарядную одежду: блестящее платья либо костюмы, наряды с перьями, акцентные аксессуары.

Свои советы знаменитость опубликовал на личной странице в Instagram. Он подшутил, что что празднование Нового года на работе – это "время блистать на зависть коллегам".

"Блестящий дресс-код – хитяра сезона грядущих корпоративов. При чем сверкать могут как платья, так и строгие костюмы. Даю вам полную свободу: в тренде как платья мини, так и в пол. Все зависит от рамок, которые задает ваша компания", – отметил модельер.

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Андре Тан добавил, что самые смелые модницы могут обратить внимание на экстравагантные перья, которые сейчас в тренде.

Что касается аксессуаров, то актуальными будут большие серьги-"люстры", кольца на каждом пальце, объемные браслеты. Последние можно носить на плечах, если в наряде короткие рукава.

"Браслеты в образе – настоящие горячие пирожки!" – с юмором описал тренд дизайнер.

мех;

голое тело;

ажурные колготки.

Знаменитость пояснил: натуральный мех лучше не носить, поскольку "мы все близки к эко-френдли".

Платья, где видно более 50% тела, могут быть неуместными на работе. "Вашим коллегам не обязательно знать все родинки на вашем теле!" – написал Андре Тан.

Ажурные колготки не только не в моде, но и являются дурным тоном, подчеркнул модельер.

"Другая крайность – прийти в рабочей повседневной одежде. В первую очередь, сделайте праздник себе! Вы достойны этого дня, компания награждает ваши заслуги корпоративом, наградите и вы себя праздничным образом", – посоветовал Андре Тан.

Дизайнер также показал варианты одежды и аксессуаров из своей коллекции, которые могут подойти для празднования Нового года-2022:

Коротко о знаменитости:

Андре Тан (настоящее имя Андрей Тищенко) – 39-летний украинский дизайнер, владелец более 50 модных магазинов по всей Украине. Родом из пгт Комсомольское в Харьковской области.

В Книгу рекордов Украины внесен как самый молодой дизайнер страны.

В 2012 году женился на Алине Харечко, а уже в 2016-м у пары родилась дочь София. После девяти лет брака супруги официально развелись.

Ранее OBOZREVATEL писал о стильных платьях для празднования Нового года-2022, которые появились в коллекциях известных брендов незадолго до зимы. Среди этих луков также много блестящих и с перьями.