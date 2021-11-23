Как украсить дом к Новому году 2022: идеи декора и модные цвета. Эксклюзив

Анастасия Польская
Праздники
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Как украсить дом к Новому году 2022: идеи декора и модные цвета. Эксклюзив

В нескольких городах Украины выпал первый снег. У многих сразу появилось желание создать праздничное настроение у себя дома и на работе.

Но, как обычно, прошлогодняя новогодняя мишура не вписывается в современный интерьер и уже не дарит того ощущения очарования и волшебства, которое было прежде.

OBOZREVATEL решил пообщаться с декоратором интерьера Татьяной Осадчей и узнал, как правильно выбрать и украсить елку на Новый год-2022 и как обновить праздничный декор по последним дизайнерским трендам.

Какую елку выбрать в 2022 году – искусственную или натуральную

По словам Татьяны Осадчей, выбор елки – дело индивидуальное. Но сейчас как никогда актуален тренд на этичность и экологичность.

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Сейчас как никогда актуален тренд на экологичность

"Искусственная или натуральная – выбор за вами. Но и там, и там есть пару аспектов. Проверяйте, чтобы елка была из зарегистрированного питомника со штрихкодом. После новогодних праздников елку можно сдать в зоопарк. Если говорить об экологии, то покупка искусственной елки будет оправдана, если ее будут использовать как минимум 6 раз", – объясняет декоратор.

Она предупреждает, что на искусственной елке нельзя экономить, поскольку проверенный товар имеет определенный уровень защиты от возгорания. А вот если вы купили дешевую пластиковую елку на рынке и украсили ее множеством лампочек, то она легко может воспламениться.

Покупка искусственной елки будет оправдана, если ее будут использовать как минимум 6 раз
Как украсить елку на Новый год 2022

Осадчая рассказывает, что белые игрушки – основной тренд новогодней елки 2022. В дополнение к белым стеклянным игрушкам она советует подбирать игрушки из натуральных материалов. Поскольку, как и в прошлом году, тренд на экологичность не потеряет своей актуальности. Прежде всего, он будет проявляться в моде на самодельные игрушки из дерева или фетра и гирлянды из крафтовой и обычной бумаги.

Белые игрушки – основной тренд новогодней елки 2022

А вот от дождика вообще следует отказаться. Его лучше заменить световыми или самодельными гирляндами.

"На самом деле, в современном декоре елки все внимание остается непосредственно на елке, не стоит перегружать ее игрушками. Пусть зеленые ветки будет видно", – советует специалист.

По словам декоратора интерьера, оптимальная пропорция украшений для елки этого года – 60% белых игрушек, 30% – из натуральных материалов и 10% – небольших золотых акцентов.

Актуальными в 2022 году будут небольшие золотые акценты на елке
Какой декор использовать для комнат

  • Венки из хвои будут отличным украшением, которые можно повесить на дверь/окно, или положить на стол и складывать туда, например, мандарины в перемешку с шишками.

  • Атласные ленты и кисти отлично подойдут для украшения дверных ручек.

  • Вдоль подоконника можно разложить хвойную гирлянду.

  • Красиво будут смотреться прозрачные банки с гирляндами внутри. Если банки большие, то их можно ставить по углам комнаты, создавая дополнительные точки уюта.

  • Люстру можно украсить новогодними шарами.

"Не бойтесь составлять композиции из разных видов веток, совмещая с хвоей, чем разнообразней, тем лучше. Можно даже без дополнительного декора. Ваза с такой композицией будет круто смотреться на любых горизонтальных плоскостях", – утверждает декоратор интерьера.

Не бойтесь составлять композиции из разных видов веток, совмещая с хвоей

Татьяна рекомендует также задействовать наши рецепторы: зажигать аромамасла/свечи с типично зимними запахами: хвоя, корица, имбирь, шоколад, глинтвейн. По ее словам, это мгновенно создает праздничную атмосферу в доме.

Как украсить праздничный стол на Новый год

Осадчая говорит, что в этом году весь акцент должен быть на центре новогоднего стола.

Акцент должен быть на центре новогоднего стола

"При одноцветной скатерти мы можем выбрать красную или зеленую дорожку вдоль стола, пустить туда световую и гирлянду из зелени. Дополнительно украсьте другими новогодними атрибутами: небольшими шариками, грецкими орехами, звездами, шишками, мандаринами (не все сразу, 1-2 из списка)", – рассказывает Татьяна.

Она добавила, что также очень здорово сделать именные открытки каждому на тарелку и завязать приборы ленточкой. Такая западная традиция украшения стола в этом году снова актуальна и будет выглядеть очень празднично.

Если на новогоднем столе завязать приборы ленточкой, это будет выглядеть очень стильно и празднично

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