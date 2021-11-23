Как украсить дом к Новому году 2022: идеи декора и модные цвета. Эксклюзив

В нескольких городах Украины выпал первый снег. У многих сразу появилось желание создать праздничное настроение у себя дома и на работе.

Но, как обычно, прошлогодняя новогодняя мишура не вписывается в современный интерьер и уже не дарит того ощущения очарования и волшебства, которое было прежде.

OBOZREVATEL решил пообщаться с декоратором интерьера Татьяной Осадчей и узнал, как правильно выбрать и украсить елку на Новый год-2022 и как обновить праздничный декор по последним дизайнерским трендам.

По словам Татьяны Осадчей, выбор елки – дело индивидуальное. Но сейчас как никогда актуален тренд на этичность и экологичность.

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"Искусственная или натуральная – выбор за вами. Но и там, и там есть пару аспектов. Проверяйте, чтобы елка была из зарегистрированного питомника со штрихкодом. После новогодних праздников елку можно сдать в зоопарк. Если говорить об экологии, то покупка искусственной елки будет оправдана, если ее будут использовать как минимум 6 раз", – объясняет декоратор.

Она предупреждает, что на искусственной елке нельзя экономить, поскольку проверенный товар имеет определенный уровень защиты от возгорания. А вот если вы купили дешевую пластиковую елку на рынке и украсили ее множеством лампочек, то она легко может воспламениться.

Осадчая рассказывает, что белые игрушки – основной тренд новогодней елки 2022. В дополнение к белым стеклянным игрушкам она советует подбирать игрушки из натуральных материалов. Поскольку, как и в прошлом году, тренд на экологичность не потеряет своей актуальности. Прежде всего, он будет проявляться в моде на самодельные игрушки из дерева или фетра и гирлянды из крафтовой и обычной бумаги.

А вот от дождика вообще следует отказаться. Его лучше заменить световыми или самодельными гирляндами.

"На самом деле, в современном декоре елки все внимание остается непосредственно на елке, не стоит перегружать ее игрушками. Пусть зеленые ветки будет видно", – советует специалист.

По словам декоратора интерьера, оптимальная пропорция украшений для елки этого года – 60% белых игрушек, 30% – из натуральных материалов и 10% – небольших золотых акцентов.

Венки из хвои будут отличным украшением, которые можно повесить на дверь/окно, или положить на стол и складывать туда, например, мандарины в перемешку с шишками.

Атласные ленты и кисти отлично подойдут для украшения дверных ручек.

Вдоль подоконника можно разложить хвойную гирлянду .

Красиво будут смотреться прозрачные банки с гирляндами внутри. Если банки большие, то их можно ставить по углам комнаты, создавая дополнительные точки уюта.

Люстру можно украсить новогодними шарами.

"Не бойтесь составлять композиции из разных видов веток, совмещая с хвоей, чем разнообразней, тем лучше. Можно даже без дополнительного декора. Ваза с такой композицией будет круто смотреться на любых горизонтальных плоскостях", – утверждает декоратор интерьера.

Татьяна рекомендует также задействовать наши рецепторы: зажигать аромамасла/свечи с типично зимними запахами: хвоя, корица, имбирь, шоколад, глинтвейн. По ее словам, это мгновенно создает праздничную атмосферу в доме.

Осадчая говорит, что в этом году весь акцент должен быть на центре новогоднего стола.

"При одноцветной скатерти мы можем выбрать красную или зеленую дорожку вдоль стола, пустить туда световую и гирлянду из зелени. Дополнительно украсьте другими новогодними атрибутами: небольшими шариками, грецкими орехами, звездами, шишками, мандаринами (не все сразу, 1-2 из списка)", – рассказывает Татьяна.

Она добавила, что также очень здорово сделать именные открытки каждому на тарелку и завязать приборы ленточкой. Такая западная традиция украшения стола в этом году снова актуальна и будет выглядеть очень празднично.

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