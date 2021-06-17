Троица 2021: чем нельзя украшать дом на Зеленые праздники

Православная Троица в 2021 году отмечается в Украине 20 июня. Это один из 12 главных церковных праздников, который также известен как День Святой Троицы, Святая Пятидесятница или Зеленые праздники.

Так, на Троицу верующие по традиции святят в церкви травы и зелень, которыми затем украшают свои жилища для привлечения удачи и благополучия. Однако не все растения подходят для этих целей: есть и запрещенные, которые, согласно поверьям, ни в коем случае не рекомендуется собирать. Чем нельзя украшать дом на Зеленые праздники, рассказывает OBOZREVATEL.

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В народе День Святой Троицы ассоциируется с окончанием весны и наступлением лета. Именно поэтому в праздник принято святить зелень и травы, которыми верующие украшают свои дома. По поверью, в этот день Пресвятая Богородица приходит в каждый дом, чтобы посмотреть, чисто ли в доме.

Кроме того, по преданию, именно на Троицу Бог засеял Землю зеленью. Однако главный символ праздника – конечно, три Божественных образа: Сын, Отец, а также Дух Святой.

Что касается запрещенных на Троицу растений, которые нельзя святить в церкви, а затем использовать вместе с другими травами, к ним относятся осина и верба.

Согласно одной из легенд, на осине повесился Иуда и с тех пор ее листы дрожат "в ужасе от проклятой ноши". Более того, из этого дерева был сделан крест, на котором распяли Иисуса Христа.

Поэтому с осиной связано множество негативных поверий. Считается, что дерево имеет плохую энергетику, которая грозит ссорами и раздорами в семье. Также его связывают с лукавым. В такой светлый праздник, как Троица, осина является крайне неподходящим растением в доме.

Как ни странно, верба тоже относится к запрещенным растениям на Зеленые праздники. Само по себе это дерево – очень светлое и чистое. Считалось, что верба может отогнать грозу, вылечить от разных болезней, в том числе от бездетности.

Но на Троицу ее не нужно святить и нести в дом. Дело в том, что к этой дате нельзя ломать ее ветки. Более того, она уже принесла добро и благодать на Вербное воскресение. Обычно вербу сжигали (но так, чтобы по пеплу потом не ходить ногами), высаживали в землю, клали в гроб или могилку к умершим или уносили в лес.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие травы и цветы святят на Троицу и как их затем нужно использовать. Читайте также в материале, что можно и что нельзя делать в праздник.