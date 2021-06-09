Троица 2021: когда Зеленые праздники, что можно и нельзя делать православным

Троица в 2021 году у православных и греко-католиков Украины отмечается 20 июня. Это один из самых больших церковных праздников, который также известен под названиями Зеленые праздники, Зеленые святки, Зеленая неделя или Пятидесятница.

Ежегодно Троицу празднуют в разные дни, поскольку ее дата зависит от даты Пасхи – переходящего праздника. История Пятидесятницы, что можно и что нельзя делать в этот день, – далее в материале OBOZREVATEL.

Троица – один из главных праздников в христианстве. В православии он относится к числу двунадесятых. Это день, когда миру явился Святой Дух и людям открылась вся полнота действия Пресвятой Троицы: Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа. Согласно христианскому вероучению, Бог един по сути, но имеет три названные ипостаси.

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Троица отмечается на 50-й день после Пасхи, в день Пятидесятницы, или Сошествия Святого Духа. Как сказано в Деяниях святых апостолов, на 50-й день после Воскресения Иисуса Христа апостолы, а также Пресвятая Богородица собрались в Сионской горнице в Иерусалиме. Внезапно с небес послышался шум, заполнивший собой все помещение, – будто от сильного ветра.

И тогда апостолам явились "разделяющиеся языки, как бы огненные", и "почили" по одному на каждом. "И исполнились все Духа Святого и стали говорить на иных языках...", – повествуют "Деяния".

Паломники, прибывшие в Иерусалим для празднования еврейского праздника Шавуот, были поражены случившимся чудом. Апостол Петр вышел тогда со своей первой проповедью, обратив в христианство и крестив три тысячи человек. Поэтому издавна Троица также считается днем рождения Церкви.

В День Святой Троицы верующие отправляются в храмы, на праздничную службу. Церкви к Троице украшают зеленью, цветами и ветками берез, поскольку этот большой праздник символизирует начало новой жизни и расцвет природы.

В храмах освящают травы и веточки деревьев, которые в качестве оберега хранят целый год.

Дома на Зеленые праздники также издавна украшали ветвями, зеленью и букетами. Ветви клена, липы размещали над окнами, дверями, на хозяйственных постройках, вставляли в землю посреди посевов. Полы осыпали душистой зеленью: аиром, любистком. У ворот ставили небольшую березу или осину из леса, пишет В. К. Сапига в книге "Українські народні свята та звичаї".

Как правило, Троицу празднуют в кругу семьи за богато накрытым столом, ходят друг к другу в гости.

Наши предки считали, что в День Святой Троицы активизируются лешие, русалки и другая нечистая сила. Их старались задобрить, бросая в воду разные крупы.

Сватовство на Зеленую неделю – хорошая примета, которая сулит молодым счастливую и благополучную семейную жизнь.

Делать уборку, стирать, шить, работать в саду, огороде и заниматься другим физическим трудом. В то же время разрешается приготовить пищу и накормить скот.

Резать, стричься, копать, сажать растения, косить траву, рубить деревья.

Ругаться, конфликтовать, злиться, допускать негатив в мыслях и действиях. Этот запрет действует в любой другой день, но в церковные праздники особенно актуален.

Грустить.

Купаться в водоемах – согласно народному поверью, русалки "могут защекотать" и утащить на дно.

Венчаться и устраивать свадьбы.

Дождь – к урожаю грибов и хлеба.

Попасть под дождь в День Святой Троицы – хорошая примета, которая сулит осуществление мечты.

Радуга – к богатству и здоровью на ближайший год.

Жара – к засушливому лету.

Если парень на Троицу поцелует девушку под березой –она станет его женой.

Умыться утренней росой девушке – надолго сохранить молодость и красоту.

На Троицу посвататься, а на Покров жениться – брак будет долгим, крепким и счастливым.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда и сколько выходных будет на Троицу в Украине в 2021 году. В нашей стране Пятидесятница является государственным праздником. В этот день в храмах освящают травы и веточки деревьев, которые хранят в доме целый год.