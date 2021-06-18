Какие травы святят на Троицу и как их нужно использовать: пояснение

На Троицу в церкви принято святить аир, полынь, чабрец, васильки, любисток, пижму, мяту и мелиссу. С древних времен этим травам приписывались магические свойства, способные уберечь от болезней и зла.

Причем лучшим временем для их сбора признаны именно Зеленые праздники и летнее солнцестояние. Считается, что святая вода увеличивает чудодейственную силу растений, поэтому после освящения их хранили целый год. Чем особенны такие травы и почему их стоит святить в День Святой Троицы в храме, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Стеблями аира болотного устилали полы по всему дому. Согласно поверью, он привлекает добрых духов, приносит удачу, здоровье, достаток, душевную гармонию, очищает жилье и защищает его хозяев, если только в их душе нет зла.

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Настойку из аира использовали для полоскания рта, а кусочек его корешка прикладывали к воспаленной десне в качестве дезинфицирующего средства. Из корня аира, цветов ноготков и лопуха делали отвар, которым мыли голову от выпадения волос.

Дымом сухой полыни окуривали дома перед новосельем, пучок травы в качестве оберега вешали над входной дверью. Листочек этого растения странники прятали в обувь, чтобы не знать усталости.

Корень полыни считался успокаивающим средством, а ее листья использовали при болях, заболеваниях ЖКТ и в "критические" дни у женщин.

Наши предки считали, что пучок чабреца в доме способен привлечь суженого, помочь родить и вырастить детей, а также сберечь мир в семье. Эту траву носили с собой как оберег, а также зашивали в подушку для избавления от ночных кошмаров.

Дымом сушеного чабреца в селах окуривали скот для защиты его от порчи или сглаза. Порошок из травы подсыпали в обувь плохому человеку, чтобы отвадить его от дома.

Также считается, что мужчина, который носит с собой веточку тимьяна, будет наделен храбростью, мужеством, упорством и обретет успех. Воины Древнего Рима купались в воде, настоянной на чабреце, чтобы набраться смелости и силы.

Чай из чабреца известен успокаивающим и снотворным действием. Чабрец также применяется как отхаркивающее при кашле, потогонное и обезболивающее средство. Его прикладывали к ранам и использовали для ванн.

Василек в народе считается оберегом от нечистой силы, а также приворотным средством. Девушки на выданье носили его с собой, чтобы встретить суженого.

В медицине цветы василька используют как пото-, желче-, мочегонное и антисептическое средство. Он расслабляет, понижает жар, заживляет раны, унимает боль, снимает спазмы внутренних органов, улучшает пищеварение и пробуждает аппетит.

Также василек применяют при кашле, отеке сердца и почек, цистите, нефрите, уретрите, в виде примочек – при болезнях глаз и кожи.

В старину считалось, что любисток способен защитить от нечисти, любого колдовства, порчи и сглаза. Его корень использовали для ванн, а отваром мыли голову. Матери клали любисток в кровать дочери, чтобы она обрела свое счастье, а не чужое, и чтобы оно было с ней навсегда.

Настои, чаи и отвары с любистком используются при болезнях сердца, а также как мочегонное, отхаркивающее, очищающее и обезболивающее средство. При головной боли свежие мятые листья травы прикладывают ко лбу.

Пижма – еще одна трава-оберег. Ее листья носили при себе, чтобы всякому "привороту отворот был". Пижму также использовали при лихорадке, от паразитов, при заболеваниях пищеварительных органов, ревматизме, подагре, болезнях печени и желчного пузыря.

Лекарственные средства на основе пижмы усиливают секрецию желчи, тонизируют мускулатуру органов ЖКТ, повышают кровяное давление, нормализуют сердечный ритм, имеют ранозаживляющие и противовоспалительные свойства.

По народному поверью, мята отпугивает злых духов, очищает жилище и защищает его хозяев от врагов. Высушенные листья зашивали в подушку для улучшения сна, запах свежей толченой мяты применяли как средство от сонливости, а листья мяты с медом жуют, чтобы избавиться от запаха алкоголя.

Из теплых листьев мелиссы делают компрессы для лечения воспалений на коже. Чай с мятой и мелиссой обладает успокаивающим действием, способствует здоровому пищеварению и снимает зубную боль.

Травы, освященные на Троицу в прошлом году, выбрасывать нельзя. Их можно сжечь или скормить животным.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2021 году Троица у православных отмечается 20 июня. О том, что нужно и что нельзя делать в этот день, читайте в нашем материале.