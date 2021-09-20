Суккот 2021: традиции, запреты и поздравления с Праздником кущей

Суккот, один из важнейших иудейских праздников, в 2021 году отмечается 20-27 сентября. Его дата ежегодно меняется, поскольку праздновать его принято начиная с 15-числа тишрея (месяца еврейского лунно-солнечного календаря).

В эти дни евреи живут в особых шатрах, которые называются сукка, – в память о 40-летнем периоде, когда народ Израиля блуждал по пустыне и жил во временных убежищах. OBOZREVATEL рассказывает о традициях и запретах праздника, а также публикует подборку поздравлений.

Сукка представляет собой покрытое ветками временное жилище, в котором евреи отмечают Суккот, прославляя Бога. Ее стены могут быть сооружены из дерева, стекла, алюминия, брезента или штукатурки. При этом из сукки должны быть видны звезды и небо.

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В украшенной сукке устраивают застолья с продуктами нового урожая, встречают гостей, отдыхают и спят.

Седьмой день праздника – Хошана Рабба, когда у Господа "закрываются" все личные дела, открытые на Рош ха-шана. Считается, что в Суккот Бог судит мир в целом, определяя количество дождя и урожая. Для Хошана Рабба, как и для Йом-Кипур традиционны молитва и раскаяние.

Восьмой день Суккот, Шмини Ацерет, завершает праздник. А на следующий день отмечается Симхат Тора – торжество, завершающее годичный цикл чтения Торы.

В дни праздника запрещается любая работа, а также конфликты, сквернословие, дурные помыслы. В сукках нельзя оставлять мусор – необходимо соблюдать порядок.

Особенно важно не нарушать эти запреты в первый и седьмой дни Суккота.

Радіє, веселиться єврейський весь народ,

Свято кущів приходить, божественний Суккот!

І зеленню прикрашена єврейська сукка,

А за столом близькі сидять, у руці рука.

Зі святом вас вітаю, добра та світла вам,

Хай буде в домі радість зі щастям й молитвами!

***

Дозріли овочі та фрукти,

Намети готові – та вперед.

На пам'ять про Синайські кущі.

Відзначим весело Суккот.

Серед зелених, пишних гілок,

Живе, бенкетує весь народ.

Привітаємо всіх, в ім'я Бога,

З веселим торжеством Суккот!

***

Лето вышло за ворота,

Скоро осени черед.

Собирается народ

Праздновать скорей Суккот.

Прочь гоните все тревоги –

Счастье идет по дороге.

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З Суккотом, святом Кущів! Наші пращури цього дня святкували збір врожаю, вшануємо ж традиції та подякуємо вищі сили за те, що сьогодні нам є, що поставити на стіл. Нехай у житті все складеться найкращим і найсвітлішим образом, у вас та у ваших близьких.

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Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь православных праздников на сентябрь 2021 года. В начале осени украинцы отмечают несколько значимых дат.

По материалам: pozdravok.ru.