Суккот 2021: традиции, запреты и поздравления с Праздником кущей
Суккот, один из важнейших иудейских праздников, в 2021 году отмечается 20-27 сентября. Его дата ежегодно меняется, поскольку праздновать его принято начиная с 15-числа тишрея (месяца еврейского лунно-солнечного календаря).
В эти дни евреи живут в особых шатрах, которые называются сукка, – в память о 40-летнем периоде, когда народ Израиля блуждал по пустыне и жил во временных убежищах. OBOZREVATEL рассказывает о традициях и запретах праздника, а также публикует подборку поздравлений.Традиции праздника
Сукка представляет собой покрытое ветками временное жилище, в котором евреи отмечают Суккот, прославляя Бога. Ее стены могут быть сооружены из дерева, стекла, алюминия, брезента или штукатурки. При этом из сукки должны быть видны звезды и небо.
В украшенной сукке устраивают застолья с продуктами нового урожая, встречают гостей, отдыхают и спят.
Седьмой день праздника – Хошана Рабба, когда у Господа "закрываются" все личные дела, открытые на Рош ха-шана. Считается, что в Суккот Бог судит мир в целом, определяя количество дождя и урожая. Для Хошана Рабба, как и для Йом-Кипур традиционны молитва и раскаяние.
Восьмой день Суккот, Шмини Ацерет, завершает праздник. А на следующий день отмечается Симхат Тора – торжество, завершающее годичный цикл чтения Торы.
В дни праздника запрещается любая работа, а также конфликты, сквернословие, дурные помыслы. В сукках нельзя оставлять мусор – необходимо соблюдать порядок.
Особенно важно не нарушать эти запреты в первый и седьмой дни Суккота.
Радіє, веселиться єврейський весь народ,
Свято кущів приходить, божественний Суккот!
І зеленню прикрашена єврейська сукка,
А за столом близькі сидять, у руці рука.
Зі святом вас вітаю, добра та світла вам,
Хай буде в домі радість зі щастям й молитвами!
***
Дозріли овочі та фрукти,
Намети готові – та вперед.
На пам'ять про Синайські кущі.
Відзначим весело Суккот.
Серед зелених, пишних гілок,
Живе, бенкетує весь народ.
Привітаємо всіх, в ім'я Бога,
З веселим торжеством Суккот!
***
Лето вышло за ворота,
Скоро осени черед.
Собирается народ
Праздновать скорей Суккот.
Прочь гоните все тревоги –
Счастье идет по дороге.
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З Суккотом, святом Кущів! Наші пращури цього дня святкували збір врожаю, вшануємо ж традиції та подякуємо вищі сили за те, що сьогодні нам є, що поставити на стіл. Нехай у житті все складеться найкращим і найсвітлішим образом, у вас та у ваших близьких.
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Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь православных праздников на сентябрь 2021 года. В начале осени украинцы отмечают несколько значимых дат.
По материалам: pozdravok.ru.