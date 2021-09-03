Рош ха-Шана 2021: как отмечается еврейский Новый год и что запрещено делать

В понедельник, 6 сентября, начинается празднование Рош ха-Шана – начала нового года у иудеев. Считается, что именно в дни этого праздника Бог определяет судьбу человека на весь следующий год.

Кроме того, Рош ха-Шана связан с воспоминаниями о сотворении Земли и первых ее людей, описанном в Священном Писании. OBOZREVATEL рассказывает о главных традициях и запретах праздника.

Еврейский новый год отмечается по иудейскому календарю и наступает в новолуние 7-го месяца тишрей. В 2021 году празднование Рош ха-Шана начнется вечером 6 сентября и продлится до вечера 8 сентября. В эти дни иудеи отметят новый 5782-й год.

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Рош ха-Шана переводится с иврита как "голова года". Как указано в Торе, праздник является днем сотворения мира. Бытует мнение, что в дни Рош ха-Шана Бог вносит новые записи в книгу судеб относительно каждого из людей и молитва в праздничные дни может повлиять на вынесенный Господом вердикт.

Дни Рош ха-Шана – время переосмысления, когда стоит покаяться и попросить прощения за сотворенные прегрешения. Иудеи посещают синагоги, где читается особая молитва о прощении грехов – "слихота".

Кроме того, существует обычай в Рош ха-Шана вытряхивать в водоем предметы из карманов одежды, словно избавляясь от грехов, или полностью погрузиться в воду с головой, то есть совершить "ташлих".

Еще одна традиция праздника – трубить в шофар (бараний рог)– во время торжественной службы в синагоге, что является призывом к молитве, покаянию и возвещением о наступлении Нового года.

В дни праздника нельзя есть горькую и кислую пищу, чтобы год был счастливым и не принес неприятностей.

На Рош ха-Шана не едят и орехи, поскольку числовое значение слово "орех" на иврите по своему числовому значению приравнивается к слову "грех". Также нельзя заниматься любой работой, кроме приготовления еды.

В Украине Рош ха-Шана ежегодно с большим размахом отмечается в Умани, куда со всего мира съезжаются тысячи хасидов. Здесь находится могила их идейного вдохновителя цадика Рабби Нахмана (1772-1810), который завещал посещать место своего погребения и обещал за это покровительствовать прегрешившим перед Богом.

Паломничество в Умань на Рош ха-Шана является хорошей приметой, которая сулит удачу.

После Рош ха-Шана для иудеев начинаются так называемые Дни трепета – 10 дней молитв и раскаяния, которые завершаются праздником искупления Йом-Киппур.

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